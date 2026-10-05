Sahanda yumurtanın sarısını patlatmadan beyazını pişirmenin püf noktası

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi sahanda yumurtayı hazırlarken en sık karşılaşılan sorunlardan biri, beyazı pişene kadar sarısının da fazla pişmesi oluyor. Oysa birkaç basit püf noktasıyla yumurtanın sarısını patlatmadan beyazını tam kıvamında pişirmek mümkün. İşte sahanda yumurtanın beyazını pişirirken sarısını korumanın pratik yöntemi.

YUMURTANIN SARISINI PATLATMADAN BEYAZI NASIL PİŞİRİLİR?

Öncelikle tavayı ocağa alın ve içerisine az miktarda tereyağı veya sıvı yağ ekleyin. Yağın çok kızmamasına dikkat edin. Yumurtayı tavaya kırarken de mümkün olduğunca alçaktan değil, tavaya yakın bir noktadan bırakın. Böylece sarının dağılma ihtimalini azaltabilirsiniz.

Yumurtayı tavaya aldıktan sonra ocağın altını kısık ateşe getirin. Ardından tavanın kapağını kapatın. Tavanın içerisinde oluşan buhar, yumurtanın üst kısmındaki beyazın da pişmesine yardımcı olurken sarının fazla sertleşmesini engeller.

BİRKAÇ DAMLA SU YETERLİ OLUYOR

Beyazın daha hızlı pişmesini istiyorsanız tavaya yumurtaya değmeyecek şekilde birkaç damla su ekleyip kapağı hemen kapatabilirsiniz. Buharın etkisiyle yumurtanın beyazı kısa sürede pişmeye başlayacaktır.

Beyaz tamamen katılaştığında ancak sarı hâlâ parlak ve hafif akışkansa yumurtanızı ocaktan alabilirsiniz. Böylece dışı tamamen pişmiş, sarısı ise akışkan bir sahanda yumurta hazırlayabilirsiniz.

SAHANDA YUMURTA YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Yumurtanın sarısını sağlam tutmak için en önemli noktalardan biri yumurtayı tavaya dikkatli kırmaktır. Ayrıca yüksek ateş kullanmak yerine kısık ateşte pişirmek, beyazın kontrollü şekilde pişmesini sağlar. Kapağı kapatmak ise üst bölümün de tavayı çevirmeden pişmesine yardımcı olur.

Bu yöntem sayesinde yumurtanın sarısını spatulayla çevirmeye veya üzerine fazla sıcak yağ dökmeye gerek kalmadan istediğiniz kıvamı yakalayabilirsiniz.