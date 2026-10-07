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Sakarya mutfağından geleneksel lezzet: MasterChef ıslama köfte tarifi
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Sakarya mutfağından geleneksel lezzet: MasterChef ıslama köfte tarifi

7.10.2026 17:36:00
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Haber Merkezi
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Sakarya mutfağından geleneksel lezzet: MasterChef ıslama köfte tarifi

Köfte denince akla gelen tariflerden oldukça farklı olan bu lezzet, ekmeklerin gördüğü özel işlemle bambaşka bir hale geliyor.

Sakarya mutfağından geleneksel lezzet: MasterChef ıslama köfte tarifi

Sakarya mutfağının en meşhur lezzetlerinden biri olan Adapazarı ıslama köfte, kemik suyuyla hazırlanan özel ekmekleri ve ızgarada pişen köftesiyle farklı bir tat sunuyor. İşte geleneksel ıslama köfte tarifi ve yapılışı...

 

Sakarya mutfağından geleneksel lezzet: MasterChef ıslama köfte tarifi

ISLAMA KÖFTE TARİFİ

Malzemeler

Köfte için:

  • 1 kg dana kıyma (500 gram dana kaburga ve 500 gram dana kol)
  • 1 orta boy soğan
  • 80 gram ufalanmış bayat ekmek içi
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
  • 3 çay kaşığı tuz

Islama suyu için:

  • İnce dilimlenmiş mayalı bayat kara fırın ekmeği
  • 1 kg dana kemik suyu
  • 2 yemek kaşığı kırmızı toz biber
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 tatlı kaşığı tuz

Servis için:

  • 2 orta boy domates
  • 8 sivri biber

ISLAMA KÖFTE YAPILIŞI

Islama köfte için kemik suyu nasıl hazırlanır?

  • Islama köftenin karakteristik lezzetini veren unsurlardan biri kemik suyudur. Dana kaburga ve kaval kemikleri ortadan kırılarak yaklaşık 12 litre su bulunan büyük bir tencereye alınır. İçerisine 2 adet büyük soğan eklenir ve kısık ateşte yaklaşık 12 saat kaynatılır.
  • Uzun süre kaynatılan kemik suyu tülbentten geçirilerek süzülür. Böylece kemik parçalarından arındırılmış, berrak bir kemik suyu elde edilir.

 Islama köfte nasıl yapılır?

  • Köfte harcını hazırlamak için kıymayı geniş bir kaba alın. Üzerine rendelenmiş soğanı ekleyin.
  • Ufalanmış bayat ekmek içini, kimyonu, karabiberi, kırmızı toz biberi ve tuzu ilave edin.
  • Tüm malzemeleri kıvam alana kadar elinizle iyice yoğurun.
  • Hazırladığınız köfte harcını en az 1 saat buzdolabında dinlendirin.
  • Dinlenen harçtan küçük köfteler hazırlayın.
  • Geleneksel tarifte porsiyon başına 10 adet köfte olacak şekilde şekillendirilir.
  • Islama suyunu hazırlamak için dana kemik suyuna kırmızı toz biber, sıvı yağ ve tuzu ekleyerek karıştırın.
  • İnce dilimlenmiş bayat ekmekleri hazırladığınız ıslama suyuna batırın.
  • Sosu çeken ekmekleri ızgaraya alın ve hafifçe kızartın.
  • Kızaran ekmekleri servis tabağına yerleştirin.
  • Köfteleri ızgarada iki tarafı da güzelce kızarana kadar pişirin.
  • Pişen köfteleri ıslatılıp kızartılmış ekmek dilimlerinin üzerine yerleştirin.
  • Domates ve sivri biberleri hafifçe közleyerek tabağın yanına ekleyin ve sıcak servis edin.
  • Afiyet olsun!
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