Samsun’dan sofralara gelen lezzet: Çakallı menemen tarifi

Karadeniz mutfağının sevilen kahvaltılıklarından biri olan Çakallı menemen, bol tereyağı, domates ve peynirle hazırlanan kendine özgü lezzetiyle dikkat çekiyor. Samsun’un Çakallı bölgesiyle özdeşleşen bu menemen, klasik menemen tariflerinden farklı olarak yumurtanın az kullanılması ve peynirin öne çıkmasıyla biliniyor. Peki, Çakallı menemen nasıl yapılır? İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz nefis Çakallı menemen tarifi...

ÇAKALLI MENEMEN İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

4 adet olgun domates

2 adet yeşil biber

2 yemek kaşığı tereyağı

100 gram kaşar peyniri veya yöresel peynir

2 adet yumurta

Tuz

Karabiber

Pul biber

ÇAKALLI MENEMEN NASIL YAPILIR?

İlk olarak domateslerin kabuklarını soyun ve küçük küçük doğrayın. Dilerseniz domatesleri rendeleyerek daha pürüzsüz bir kıvam da elde edebilirsiniz.

Biberleri ince ince doğrayın. Tavaya tereyağını alın ve biberleri orta ateşte hafifçe kavurun. Biberlerin aromasının ortaya çıkmasının ardından doğranmış domatesleri tavaya ekleyin.

Domatesler suyunu bırakıp kıvam almaya başlayana kadar pişirin. Bu aşamada tuz ve baharatları ilave edin. Çakallı menemenin en önemli özelliklerinden biri domateslerin iyice pişirilerek kıvamlı hale getirilmesidir.

Domatesler kıvam aldıktan sonra rendelenmiş kaşar peynirini ekleyin. Peynir eriyene kadar karıştırın.

Son olarak yumurtaları tavaya kırın. Yumurtaları tamamen dağıtmadan hafifçe karıştırarak pişirin. Yumurtaların fazla kurumasına izin vermeden ocağın altını kapatın.

Sıcak olarak servis ettiğiniz Çakallı menemenin üzerine dilerseniz biraz daha tereyağı ekleyebilirsiniz.

ÇAKALLI MENEMENİN PÜF NOKTALARI

Çakallı menemenin lezzetini belirleyen en önemli unsur kaliteli ve olgun domates kullanmaktır. Domateslerin iyice pişirilmesi, menemenin kendine özgü yoğun kıvamını elde etmesini sağlar.

Tereyağı kullanmak da tarifin karakteristik lezzetlerinden biridir. Peynirin ise domates sosuna iyice karışması ve erimesi önemlidir.

Yumurtaları fazla pişirmemek, menemenin daha yumuşak ve lezzetli olmasını sağlar. Çakallı menemen genellikle bol ekmekle birlikte sıcak olarak servis edilir.