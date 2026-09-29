Şanlıurfa mutfağının geleneksel lezzeti: MasterChef çiğ köfte tarifi

Şanlıurfa mutfağıyla özdeşleşen etli çiğ köfte, ince bulgurun kıyma, isot, salça ve baharatlarla buluşmasıyla hazırlanıyor. Malzemelerin aşamalı olarak eklenmesi ve harcın kıvam alana kadar yoğrulması, tarifin en önemli aşamalarını oluşturuyor. Marul, taze nane ve limon eşliğinde servis edilen etli çiğ köfte, özellikle kalabalık sofralarda hazırlanan geleneksel lezzetlerden biri olarak öne çıkıyor. İşte evde etli çiğ köfte hazırlamak isteyenler için tarifin malzemeleri ve yapılışı...