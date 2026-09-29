Şanlıurfa mutfağının geleneksel lezzeti: MasterChef çiğ köfte tarifi

Şanlıurfa mutfağıyla özdeşleşen etli çiğ köfte, ince bulgurun kıyma, isot, salça ve baharatlarla buluşmasıyla hazırlanıyor. Malzemelerin aşamalı olarak eklenmesi ve harcın kıvam alana kadar yoğrulması, tarifin en önemli aşamalarını oluşturuyor. Marul, taze nane ve limon eşliğinde servis edilen etli çiğ köfte, özellikle kalabalık sofralarda hazırlanan geleneksel lezzetlerden biri olarak öne çıkıyor. İşte evde etli çiğ köfte hazırlamak isteyenler için tarifin malzemeleri ve yapılışı...
ÇİĞ KÖFTE TARİFİ
Malzemeler
Çiğ köfte harcı için:
- 400 gram ince çiğ köftelik bulgur
- 250 gram dana kıyma
- 1 adet kuru soğan
- 2 diş sarımsak
- 4 yemek kaşığı isot
- 2 yemek kaşığı biber salçası
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 3 adet domates
- Yarım demet maydanoz
- Yarım demet taze soğan
- 2 tatlı kaşığı kimyon
- 2 çay kaşığı karabiber
- 1 yemek kaşığı tuz
- 1 kase buz
Servis için:
- 1 adet marul
- 2 adet limon
- Yarım demet taze nane
ÇİĞ KÖFTE YAPILIŞI
Kuru soğanı ince ince doğrayın, sarımsakları ezin ve geniş bir yoğurma tepsisine alın.
Biber salçası, domates salçası ve tuzu ekleyerek malzemeleri kısa süre yoğurun.
Ardından isotun tamamını ilave edin.
İnce bulguru azar azar karışıma ekleyerek yoğurmaya başlayın.
Bu aşamada rendelenmiş domatesin bir kısmını ve birkaç parça buzu ekleyerek bulgurun yumuşamasını sağlayın.
Bulgur hafifçe yumuşayıp karışım kıvam almaya başladığında dana kıymayı ekleyin.
Harcı yoğururken birkaç parça buz ilave ederek kıvamın korunmasını sağlayın.
Kıymayı bulgurla tamamen bütünleşene kadar yoğurun.
Kalan rendelenmiş domatesi de aşamalı olarak harca ekleyin.
Taze soğan ve maydanozu ince ince kıyın.
Kimyon ve karabiberle birlikte yumuşayan harca ilave edin.
Tüm malzemeler birbirine iyice karışıp harç yumuşak ve şekil alabilecek bir kıvama gelene kadar yoğurmaya devam edin.
Gerektikçe az miktarda buz veya buzlu su kullanabilirsiniz.
Harç yeterli kıvama ulaştığında elinizle küçük parçalar alın.
Parmaklarınızla sıkarak klasik çiğ köfte şeklini verin.
Hazırladığınız çiğ köfteleri marul yaprakları, taze nane ve limon dilimleriyle birlikte servis edin.
Afiyet olsun!