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Şanlıurfa'nın meşhur lezzeti: Bostana tarifi

Şanlıurfa'nın meşhur lezzeti: Bostana tarifi

2.09.2026 20:09:00
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Haber Merkezi
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Şanlıurfa'nın meşhur lezzeti: Bostana tarifi

Şanlıurfa mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan bostana, bol sebzesi ve ekşili sosuyla özellikle kebap ve et yemeklerinin yanında tercih ediliyor. Ferah ve hafif bir meze olarak da servis edilen bostana, kısa sürede hazırlanabiliyor.
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Güneydoğu Anadolu mutfağının yöresel lezzetleri arasında yer alan bostana, domates, biber, maydanoz ve soğanın ince ince doğranmasıyla hazırlanıyor. Nar ekşisi ve limonun verdiği ekşi tat ise bu salatayı klasik meze ve salatalardan ayırıyor. Peki, Şanlıurfa usulü bostana nasıl yapılır? İşte pratik ve nefis bostana tarifi...

BOSTANA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

  • 3 adet olgun domates
  • 2 adet sivri biber
  • 1 adet küçük kuru soğan
  • Yarım demet maydanoz
  • 5-6 dal taze nane
  • 1 yemek kaşığı nar ekşisi
  • 1 yemek kaşığı limon suyu
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı isot
  • Tuz

BOSTANA NASIL YAPILIR?

Öncelikle domatesleri yıkayıp mümkün olduğunca küçük küpler halinde doğrayın. Sivri biberleri, kuru soğanı, maydanozu ve taze naneyi de ince ince kıyın.

Doğradığınız tüm malzemeleri geniş bir kaseye alın. Üzerine tuz ve isot ekleyerek güzelce karıştırın.

Ayrı bir kapta nar ekşisi, limon suyu ve zeytinyağını karıştırın. Hazırladığınız sosu sebzelerin üzerine dökün ve tüm malzemelerin sosla iyice harmanlanmasını sağlayın.

Bostanayı hazırladıktan sonra yaklaşık 10-15 dakika buzdolabında dinlendirin. Böylece sebzeler sosun aromasını daha iyi çeker. Soğuk olarak servis edin.

İlgili Konular: #Şanlıurfa #bostana salatası

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