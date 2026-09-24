Şanlıurfa’nın yöresel lezzeti: Harran kubbesi tarifi

Güneydoğu Anadolu mutfağının sevilen yöresel tatlarından Harran kubbesi, pratik hazırlanışı ve yoğun baharat aromasıyla sofralarda yerini alıyor. Patates, biber, soğan, domates ve sarımsağın zeytinyağlı özel sosla harmanlandığı bu lezzet, fırında pişirilerek hazırlanıyor. Peki, Harran kubbesi nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır? İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz Harran kubbesi tarifi...

HARRAN KUBBESİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Sebzeler

900 gram orta boy patates

2 adet kapya biber

4 adet yeşil biber

3 adet orta boy kuru soğan

3 adet domates

8-10 diş sarımsak

Baharatlı sos için

Yarım su bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı isot

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı tatlı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı kekik

Yarım çay kaşığı kimyon

Yarım çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı sıcak su

HARRAN KUBBESİ NASIL YAPILIR?

İlk olarak patatesleri iyice yıkayın. Kabukları inceyse patatesleri soymadan da kullanabilirsiniz. Patatesleri uzunlamasına ikiye bölün ve kesik yüzeylerine bıçak yardımıyla çok derin olmayacak şekilde birkaç çizik atın.

Soğanları soyup iri parçalar halinde doğrayın. Kapya biber ve yeşil biberleri birkaç parçaya bölün. Domatesleri kalın dilimler halinde kesin. Sarımsakları ise kabuklarından ayırarak bütün şekilde bırakın.

Baharatlı sos nasıl hazırlanır?

Harran kubbesine lezzet veren sos için zeytinyağını bir kaseye alın. İçerisine isot, pul biber, tatlı kırmızı toz biber, kekik, kimyon, karabiber ve tuzu ekleyin. Son olarak sıcak suyu ilave edip bütün malzemeleri iyice karıştırın.

Sebzeler tepsiye nasıl dizilir?

Geniş bir fırın tepsisinin tabanına hazırladığınız sostan birkaç kaşık gezdirin. Patatesleri kesik yüzeyleri yukarı bakacak şekilde tepsiye yerleştirin.

Ardından soğan, kapya biber, yeşil biber, sarımsak ve domatesleri patateslerin arasındaki boşluklara dağıtın. Kalan baharatlı sosu sebzelerin üzerine sürün. Özellikle patateslerin çizilmiş yüzeylerinin sosu iyice çekmesine dikkat edin.

Harran kubbesi kaç derecede pişirilir?

Tepsinin üzerini pişirme kâğıdıyla kapatın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 45-50 dakika pişirin.

Bu sürenin sonunda pişirme kâğıdını kaldırın. Tepsinin dibinde biriken baharatlı yağı sebzelerin üzerine gezdirin ve tepsiyi yeniden fırına verin.

Sebzelerin kenarları kızarana, patateslerin üzeri hafifçe çıtırlaşana kadar yaklaşık 15-20 dakika daha pişirin. Patateslerin tamamen yumuşayıp yumuşamadığını bıçak ucuyla kontrol edebilirsiniz.

Harran kubbesi nasıl servis edilir?

Fırından çıkardığınız Harran kubbesini yaklaşık 5 dakika dinlendirin. Tepsinin dibinde kalan baharatlı yağı sebzelerin üzerine gezdirdikten sonra sıcak olarak servis edebilirsiniz.

Patateslerin dışının hafif çıtır, içinin ise yumuşak olması yemeğin lezzetini artırır. Baharat miktarı damak tadına göre değiştirilebilir; isot miktarı artırılarak daha acılı bir tat elde edilebilir.