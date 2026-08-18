Saray lezzetine farklı dokunuş: Köfteli hünkar beğendi tarifi

Osmanlı mutfağının sevilen yemeklerinden hünkar beğendi, bu kez köfteyle buluşarak sofralara farklı bir yorum getiriyor. Közlenmiş patlıcanla hazırlanan kremamsı beğendi, salçalı sosla pişirilen yumuşacık köfteler ve erimiş kaşar peyniriyle doyurucu bir ana yemeğe dönüşüyor. Köfteli hünkar beğendi, klasik tariflerden farklı bir lezzet arayanlar için de nefis bir alternatif sunuyor. İşte köfteli hünkar beğendi tarifi ve malzemeleri...