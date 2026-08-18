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Saray lezzetine farklı dokunuş: Köfteli hünkar beğendi tarifi
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Saray lezzetine farklı dokunuş: Köfteli hünkar beğendi tarifi

18.08.2026 17:21:00
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Haber Merkezi
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Saray lezzetine farklı dokunuş: Köfteli hünkar beğendi tarifi

Közlenmiş patlıcanın yumuşak dokusu, salçalı köfteler ve eriyen kaşarla buluşunca ortaya sofraların favorisi olmaya aday bir lezzet çıkıyor.

Saray lezzetine farklı dokunuş: Köfteli hünkar beğendi tarifi

Osmanlı mutfağının sevilen yemeklerinden hünkar beğendi, bu kez köfteyle buluşarak sofralara farklı bir yorum getiriyor. Közlenmiş patlıcanla hazırlanan kremamsı beğendi, salçalı sosla pişirilen yumuşacık köfteler ve erimiş kaşar peyniriyle doyurucu bir ana yemeğe dönüşüyor. Köfteli hünkar beğendi, klasik tariflerden farklı bir lezzet arayanlar için de nefis bir alternatif sunuyor. İşte köfteli hünkar beğendi tarifi ve malzemeleri...

Saray lezzetine farklı dokunuş: Köfteli hünkar beğendi tarifi

KÖFTELİ HÜNKAR BEĞENDİ TARİFİ

Malzemeler

Köftesi için:

  • 400 gram dana kıyma
  • 1 adet küçük boy kuru soğan
  • 1 diş sarımsak
  • 1 çay bardağı galeta unu
  • 1 adet yumurta
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Yarım çay kaşığı karabiber
  • Yarım çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı kekik
  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber

Beğendisi için:

  • 3-4 adet közlenmiş patlıcan
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı un
  • 1 su bardağı süt
  • 100 gram rendelenmiş kaşar peyniri
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber

Köftelerin sosu için:

  • 1 tatlı kaşığı domates salçası
  • 1 tutam kekik
  • Yarım su bardağı su

Üzeri için:

  • 1 kase rendelenmiş kaşar peyniri veya mozzarella

KÖFTELİ HÜNKAR BEĞENDİ YAPILIŞI

Kıymayı geniş bir kaba alın. 

Rendelenmiş ve suyu sıkılmış soğanı, sarımsağı, galeta ununu, yumurtayı ve baharatları ekleyin.

Tüm malzemeyi yaklaşık 5-6 dakika yoğurun. 

Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın.

Tavayı ısıtın ve köfteleri önlü arkalı kızartın.

Köfteler renk alınca domates salçasını ve kekiği ekleyin. 

Yarım su bardağı suyu ilave edip kısık ateşte yaklaşık 5 dakika pişirin.

Közlenmiş patlıcanların kabuklarını soyun ve ince ince doğrayarak ezin.

Ayrı bir tavada tereyağını eritin. 

Unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.

Ilık sütü yavaş yavaş ekleyerek sürekli karıştırın ve pürüzsüz bir sos hazırlayın.

Patlıcanları, tuzu ve karabiberi ekleyip karıştırın.

Kaşar peynirini ilave edin. 

Peynir eridiğinde beğendiyi ocaktan alın.

Beğendiyi fırın kabına yayın. 

Üzerine soslu köfteleri yerleştirin.

Rendelenmiş kaşar veya mozzarellayı üzerine serpin.

Önceden ısıtılmış fırında peynir eriyip hafifçe kızarana kadar yaklaşık 5 dakika pişirin.

Sıcak servis edin.

Afiyet olsun!

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