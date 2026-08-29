Saray mutfağının efsane lezzeti: Hünkar beğendi

Saray mutfağının en görkemli yemeklerinden biri olan Hünkar Beğendi, adını Sultan’ın (III. Napoléon'un eşi İmparatoriçe Eugénie'nin Osmanlı sarayını ziyareti sırasında sunulduğu ve Sultan tarafından çok beğenildiği efsanesinden) bu lezzete olan hayranlığından alır. Yemeğin ruhu; isli köz patlıcan aroması ile ipeksi Beşamel sosun birleştiği "beğendi" tabanı ile domates ve baharatla demlenmiş etin kurduğu muazzam lezzet dengesinde yatar.

HÜNKAR BEĞENDİ TARİFİ

Malzemeler

600 gram dana kuşbaşı eti (dana tranç veya pançeta)

2 yemek kaşığı tereyağı + 1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet büyük boy kuru soğan (küçük küp doğranmış)

3 diş sarımsak (ince kıyılmış)

2 adet yeşil biber (doğranmış)

1 yemek kaşığı domates salçası

2 adet olgun domates (kabukları soyulup küp doğranmış)

1.5 su bardağı sıcak su

Tuz, karabiber, kekik ve bir çimdik kimyon

4 adet iri bostan patlıcanı (közlenmiş, kabukları soyulup ince kıyılmış)

2 yemek kaşığı tepeleme tereyağı

2 yemek kaşığı tepeleme un

2 su bardağı soğuk süt

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 çay kaşığı muskat cevizi rendesi (beğendinin olmazsa olmazı)

1 tatlı kaşığı tuz ve karabiber

Yapılışı