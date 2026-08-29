Saray mutfağının efsane lezzeti: Hünkar beğendi

Saray mutfağının en görkemli yemeklerinden biri olan Hünkar Beğendi, adını Sultan’ın (III. Napoléon'un eşi İmparatoriçe Eugénie'nin Osmanlı sarayını ziyareti sırasında sunulduğu ve Sultan tarafından çok beğenildiği efsanesinden) bu lezzete olan hayranlığından alır. Yemeğin ruhu; isli köz patlıcan aroması ile ipeksi Beşamel sosun birleştiği "beğendi" tabanı ile domates ve baharatla demlenmiş etin kurduğu muazzam lezzet dengesinde yatar.
HÜNKAR BEĞENDİ TARİFİ
Malzemeler
- 600 gram dana kuşbaşı eti (dana tranç veya pançeta)
- 2 yemek kaşığı tereyağı + 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 adet büyük boy kuru soğan (küçük küp doğranmış)
- 3 diş sarımsak (ince kıyılmış)
- 2 adet yeşil biber (doğranmış)
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 2 adet olgun domates (kabukları soyulup küp doğranmış)
- 1.5 su bardağı sıcak su
- Tuz, karabiber, kekik ve bir çimdik kimyon
- 4 adet iri bostan patlıcanı (közlenmiş, kabukları soyulup ince kıyılmış)
- 2 yemek kaşığı tepeleme tereyağı
- 2 yemek kaşığı tepeleme un
- 2 su bardağı soğuk süt
- 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
- 1 çay kaşığı muskat cevizi rendesi (beğendinin olmazsa olmazı)
- 1 tatlı kaşığı tuz ve karabiber
Yapılışı
- Tencerede zeytinyağı ve tereyağını kızdırın. Kuşbaşı etleri ekleyip yüksek ateşte suyunu salıp çekene kadar mühürleyin. Soğanları, sarımsakları ve biberleri ekleyip 4-5 dakika soteleyin.
- Salçayı ve doğranmış domatesleri ekleyip 2 dakika kavurun. Baharatları ve 1.5 su bardağı sıcak suyu ilave edin. Kapağını kapatıp etler pamuk gibi yumuşayana kadar kısık ateşte yaklaşık 40-45 dakika ağır ağır pişirin.
- Bostan patlıcanlarına bıçakla delikler açıp ocak gözünde (veya fırında) iyice közleyin. Kabuklarını soyup taze limon suyu damlatılmış tahtada incecik kıyın (Limon suyu patlıcanın kararmasını önler).
- Ayrı bir tencerede 2 yemek kaşığı tereyağında 2 yemek kaşığı unu kokusu çıkıp hafif sararana kadar 2-3 dakika kavurun.
- Soğuk sütü azar azar ekleyip çırpma teliyle hızlıca karıştırarak pürüzsüz bir Beşamel sos elde edin. Kıymış olduğunuz köz patlıcanları ekleyin. Kısık ateşte tahta kaşıkla ezerek sosla özleşmesini sağlayın.
- Rendelenmiş kaşar peynirini, muskat rendesini, tuz ve karabiberi ekleyip peynir eriyene kadar karıştırın ve ocaktan alın.