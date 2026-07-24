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Saray mutfağının meyveli şaheseri: Zeytinyağlı vişneli yaprak sarma tarifi...

Saray mutfağının meyveli şaheseri: Zeytinyağlı vişneli yaprak sarma tarifi...

24.07.2026 20:28:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Saray mutfağının meyveli şaheseri: Zeytinyağlı vişneli yaprak sarma tarifi...

Sarmaya o efsanevi rengini ve mayhoş tadını veren vişnelerin bir kısmını iç harcında, bir kısmını ise pişirirken üzerinde kullanmak bu işin en büyük sırrıdır. İşte enfes, zeytinyağlı vişneli yaprak sarma tarifi...
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Klasik zeytinyağlı dolmalara edebi bir mola! Osmanlı saray mutfağının meyveli yemek geleneğinden günümüze uzanan Vişneli Yaprak Sarma, ekşi ile tatlının, meyve ile pirincin o muazzam uyumunu sofralara taşıyor. Özellikle yaz aylarında misafir sofralarını bir ziyafete dönüştürecek...

MALZEMELER

300 gram asma yaprağı (Salamuraysa tuzu gidene kadar haşlanmış)

400 gram çekirdeksiz vişne (Dondurulmuş veya taze)

1,5 su bardağı baldo pirinç (Yıkanmış ve süzülmüş)

3 adet büyük boy kuru soğan (Çok ince yemeklik doğranmış)

1 çay bardağı sızma zeytinyağı

2 yemek kaşığı dolmalık fıstık

2 yemek kaşığı kuş üzümü (Sıcak suda bekletilmiş)

1'er tatlı kaşığı nane, yenibahar, tarçın ve karabiber

1,5 tatlı kaşığı tuz ve 1 yemek kaşığı toz şeker

1,5 su bardağı sıcak su

ADIM ADIM YAPILIŞI

Geniş bir tencereye zeytinyağının yarısını ve dolmalık fıstıkları alın. Fıstıklar hafif pembeleşince ince doğranmış soğanları ekleyip tamamen şeffaflaşana kadar soteleyin.

Yıkanmış pirinçleri ekleyip 5 dakika kadar kavurun. Ardından kuş üzümü, nane, yenibahar, tarçın, karabiber, tuz ve şekeri ilave ederek aromaların birbirine geçmesini sağlayın.

Harcın içine çekirdeksiz vişnelerin yarısını ekleyin. Üzerine sadece yarım su bardağı sıcak su koyup kapağını kapatın. Suyunu çekene kadar kısık ateşte demlendirip ocaktan alın. (İç harç diri kalmalıdır).

Damarları üstte kalacak şekilde açtığınız asma yapraklarının içine hazırladığınız ılık vişneli harçtan koyup klasik ince kalem formunda sarın.

Sarmaları geniş bir tencereye boşluk bırakmadan dizin. Kalan vişneleri sarmaların aralarına ve en üste serpiştirin. Üzerine kalan yarım çay bardağı zeytinyağını ve 1 su bardağı sıcak suyu gezdirin.

Dağılmamaları için üzerine porselen bir tabak kapatın. Kısık ateşte sarmalar ve vişneler tamamen yumuşayana kadar (yaklaşık 45-50 dakika) pişirin. Tenceresinde kapağı kapalı halde soğutarak servis yapın.

İlgili Konular: #zeytinyağlı yaprak sarma #vişne

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