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Şeflerin sırrı 'kusursuz et mühürleme' tekniğinin 5 altın kuralı
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Şeflerin sırrı 'kusursuz et mühürleme' tekniğinin 5 altın kuralı

6.08.2026 14:21:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Şeflerin sırrı 'kusursuz et mühürleme' tekniğinin 5 altın kuralı

Evde hazırladığınız etlerin ünlü restoranlardaki gibi dışı karamelize, içi ise sulu ve lokum gibi olmasını mı istiyorsunuz? O zaman mutfaktaki en büyük silahınızla, yani "mühürleme" işlemiyle tanışma vaktiniz geldi.

Şeflerin sırrı 'kusursuz et mühürleme' tekniğinin 5 altın kuralı

Çoğu zaman yanlış anlaşılan mühürleme tekniği, aslında eti tam anlamıyla pişirme değil; yüksek ısı şokuyla etin dış yüzeyinde lezzetli bir kabuk oluşturma ve o eşsiz suyu içine hapsetme sanatıdır.

Peki, mutfağı dumana boğmadan ve eti kayışa çevirmeden evde iyi et nasıl mühürlenir? İşte usta şeflerin uyguladığı o püf noktalar...

 

 

Şeflerin sırrı 'kusursuz et mühürleme' tekniğinin 5 altın kuralı

1. ETİ ODA SICAKLIĞINA GETİRİN

Yapılan en büyük hataların başında eti buzdolabından çıkarır çıkarmaz sıcak tavayla buluşturmak gelir. Soğuk et, tavanın ısısını aniden düşürerek etin mühürlenmek yerine kendi suyunda haşlanmasına neden olur. Etinizi pişirmeden en az 30-40 dakika önce tezgahın üzerine alın ve oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.

 

Şeflerin sırrı 'kusursuz et mühürleme' tekniğinin 5 altın kuralı

2. NEM, MÜHÜRLEMENİN EN BÜYÜK DÜŞMANIDIR

Tavaya girmeden önce etin yüzeyinin tamamen kuru olması gerekir. Üzerinde nem kalan et, tavada buharlaşma yaratır ve o istediğimiz çıtır kabuğun oluşmasını engeller. Pişirme işleminden hemen önce etinizin her iki tarafını da kağıt havlu yardımıyla nazikçe kurulayın.

 

Şeflerin sırrı 'kusursuz et mühürleme' tekniğinin 5 altın kuralı

3. DÖKÜM TAVA TERCİH EDİN

İyi bir mühürleme işlemi için ısıyı içine hapseden ve eşit dağıtan ağır bir tavaya ihtiyacınız var. Döküm tavalar (cast iron) bu iş için biçilmiş kaftandır. İnce tabanlı tavalar eti koyduğunuz an ısı kaybeder ve mühürleme işlemi başarısız olur.

4. TAVANIZDAN HAFİF DUMANLAR YÜKSELSİN

Etinizi tavaya koymadan önce tavanın gerçekten çok sıcak olduğundan emin olmalısınız. Tavanızı yüksek ateşte iyice ısıtın, zeytinyağı veya sade yağ eklediğinizde yağdan hafifçe duman tütmeye başladığı an, etinizi tavaya bırakmanın tam zamanıdır.

 

Şeflerin sırrı 'kusursuz et mühürleme' tekniğinin 5 altın kuralı

5. SABIRLI OLUN VE ETİ SÜREKLİ ÇEVİRMEYİN

Eti sıcak tavaya bıraktığınızda çıkan o güçlü "cızz" sesini duymalısınız. Bu aşamadan sonra en önemli şey sabırdır. Eti tavada sürekli hareket ettirmeyin veya çevirmeyin. Etin bir yüzü tavadan kendi kendine ayrılana kadar (genellikle kalınlığa göre 2-3 dakika) bekleyin. Tavaya yapışıyorsa, henüz mühürlenmemiş demektir; zorla ayırmaya çalışırsanız et parçalanır ve suyunu kaybeder.

BONUS TAVSİYE: DİNLENDİRME AŞAMASI

Mühürleyip istediğiniz kıvamda pişirdiğiniz eti tavadan alır almaz kesmeyin. Kesme tahtasının üzerinde yaklaşık 5 ila 10 dakika dinlenmeye bırakın. Bu sayede etin içindeki sular merkezden kenarlara doğru eşit şekilde dağılır ve kestiğinizde o lezzetli su tabağa akmak yerine etin içinde kalır.

İlgili Konular: #Yemek Tarifi #et mühürleme

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