Şeflerin yöntemini aratmıyor: Fırında levrek tarifi

Eylül ayının gelmesiyle balık sezonunda hareketlilik başlarken, sofralarda da balık tarifleri daha sık yer almaya başladı. Özellikle levrek, fırında pişirme yöntemiyle hem pratik hem de lezzetli bir seçenek sunuyor. Peki, fırında levrek nasıl yapılır? İşte Eylül ayında sofralarınızı şenlendirecek nefis fırında levrek tarifi ve püf noktaları...

FIRINDA LEVREK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

2 adet temizlenmiş levrek

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet limon

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

2-3 dal taze kekik veya biberiye

1 adet defne yaprağı

Tuz

Karabiber

FIRINDA LEVREK NASIL YAPILIR?

Temizlenmiş levrekleri bol suyla yıkayıp kağıt havlu yardımıyla kurulayın. Balıkların her iki tarafına bıçakla birkaç çizik atın. Bu işlem, balığın daha iyi pişmesini ve sosun içerisine işlemesini sağlar.

Bir kasede zeytinyağı, tuz ve karabiberi karıştırın. Hazırladığınız karışımı levreklerin hem dışına hem de içerisine güzelce sürün.

Fırın tepsisine yağlı kağıt serin. Halka şeklinde doğradığınız soğan ve limon dilimlerini tepsiye yerleştirin. Levrekleri üzerine alın. Balıkların içerisine sarımsak, limon dilimi, defne yaprağı ve taze kekik yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin. Levreklerin büyüklüğüne göre pişirme süresi değişebilir. Balıkların üzeri hafifçe kızardığında fırından çıkarabilirsiniz.