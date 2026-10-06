Şekersiz içildiğinde bile acılaşmayan çayın sırrı

KAYNAMIŞ SUYU TEKRAR KAYNATMAMA KURALI
Beklemiş veya daha önce kaynatılıp soğumuş suyun içindeki oksijen tamamen ölür. Oksijeni tükenmiş, su, çay yaprağının içindeki narin aromaları çözemez ve geriye sadece acı bir posa tadı bırakır. Demliğe her zaman taze içme suyu koyarak işe başlayın.
TERMAL ŞOK
Kaynar suyu doğrudan çayın üzerine döktüğünüzde yaprakları kelimenin tam anlamıyla "haşlarsınız". Haşlanan çay anında yanar ve acı tanenlerini suya bırakır. Su kaynadıktan sonra ocağın altını kapatın, suyun fokurdaması durana ve ısısı yaklaşık 90-95 dereceye düşene dek bir süre bekleyip üst demliğe öyle alın.
ÜSTTEN DEMLEME
Çoğu evde önce kuru çay konur, üzerine kaynar su boca edilir. Suyun bu şiddetli çarpışması çayı zedeler. Gerçek sır şudur: Önce dinlenmiş sıcak suyu üst demliğe dökün. Kuru çayı bu suyun üzerine sonradan usulca bırakın. Çay yaprakları suyu kendi hızlarında, nazikçe çekerek yavaş yavaş dibe çökecektir. Bu yöntem, yaprakların yanmadan yavaşça açılmasını ve acılaşmamasını sağlar.
DEMLİĞİN YIKANMAMA KURALI
Çay, etraftaki kokuları ve nemi bir sünger gibi anında çeker. Eğer üst demliği yoğun kokulu deterjanlarla yıkıyorsanız veya tam kurumadan içine çay koyuyorsanız, o nem çayın küflü ve acı kokmasına neden olur. Çelik yerine mutlaka porselen veya cam demlik tercih edilmelidir; porselen ısıyı yavaş ve eşit ilettiği için çayın aniden yanıp acılaşmasını önler.
ACILIĞIN KESİN ÇÖZÜMÜ
Çayın ideal demlenme süresi en fazla 20 dakikadır. Bu süreden sonra yapraklar suda yatmaya devam ederse, o acımtırak tat yoğunlaşmaya başlar ve çay bayatlar. Eğer çayın 2-3 saat boyunca ilk anki tazeliğinde ve zerre acılaşmadan kalmasını istiyorsanız; 20. dakikanın sonunda üst demlikteki çayı ince bir süzgeçten geçirerek çöplerini (yapraklarını) tamamen atın. Geriye kalan o saf, yapraksız sıvı dem, saatlerce acılaşmadan formunu koruyacaktır.