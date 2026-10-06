Şekersiz içildiğinde bile acılaşmayan çayın sırrı

KAYNAMIŞ SUYU TEKRAR KAYNATMAMA KURALI Beklemiş veya daha önce kaynatılıp soğumuş suyun içindeki oksijen tamamen ölür. Oksijeni tükenmiş, su, çay yaprağının içindeki narin aromaları çözemez ve geriye sadece acı bir posa tadı bırakır. Demliğe her zaman taze içme suyu koyarak işe başlayın.

TERMAL ŞOK Kaynar suyu doğrudan çayın üzerine döktüğünüzde yaprakları kelimenin tam anlamıyla "haşlarsınız". Haşlanan çay anında yanar ve acı tanenlerini suya bırakır. Su kaynadıktan sonra ocağın altını kapatın, suyun fokurdaması durana ve ısısı yaklaşık 90-95 dereceye düşene dek bir süre bekleyip üst demliğe öyle alın.

ÜSTTEN DEMLEME Çoğu evde önce kuru çay konur, üzerine kaynar su boca edilir. Suyun bu şiddetli çarpışması çayı zedeler. Gerçek sır şudur: Önce dinlenmiş sıcak suyu üst demliğe dökün. Kuru çayı bu suyun üzerine sonradan usulca bırakın. Çay yaprakları suyu kendi hızlarında, nazikçe çekerek yavaş yavaş dibe çökecektir. Bu yöntem, yaprakların yanmadan yavaşça açılmasını ve acılaşmamasını sağlar.

DEMLİĞİN YIKANMAMA KURALI Çay, etraftaki kokuları ve nemi bir sünger gibi anında çeker. Eğer üst demliği yoğun kokulu deterjanlarla yıkıyorsanız veya tam kurumadan içine çay koyuyorsanız, o nem çayın küflü ve acı kokmasına neden olur. Çelik yerine mutlaka porselen veya cam demlik tercih edilmelidir; porselen ısıyı yavaş ve eşit ilettiği için çayın aniden yanıp acılaşmasını önler.