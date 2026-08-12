Şerbeti kıvamlı, dokusu kıtır kıtır: MasterChef tulumba tatlısı tarifi

Şerbetli tatlıların en sevilenlerinden biri olan tulumba, dışındaki kıtır dokusu ve şerbetle buluşan nefis lezzetiyle sofralarda kendine özel bir yer edinir. Evde tulumba tatlısı yapmak isteyenler için hazırlanan bu tarifte hamurun kıvamından kızartma aşamasına kadar tüm detaylara dikkat etmek önemlidir. Özellikle tulumbaların soğuk yağa sıkılması, tatlının dışının güzelce kızarmasına ve kıtır dokusunu korumasına yardımcı olur. İşte nefis tulumba tatlısı tarifi...