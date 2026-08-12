Şerbeti kıvamlı, dokusu kıtır kıtır: MasterChef tulumba tatlısı tarifi

Şerbetli tatlıların en sevilenlerinden biri olan tulumba, dışındaki kıtır dokusu ve şerbetle buluşan nefis lezzetiyle sofralarda kendine özel bir yer edinir. Evde tulumba tatlısı yapmak isteyenler için hazırlanan bu tarifte hamurun kıvamından kızartma aşamasına kadar tüm detaylara dikkat etmek önemlidir. Özellikle tulumbaların soğuk yağa sıkılması, tatlının dışının güzelce kızarmasına ve kıtır dokusunu korumasına yardımcı olur. İşte nefis tulumba tatlısı tarifi...
TULUMBA TATLISI TARİFİ
Malzemeler
Hamuru için:
- 2 su bardağı su
- 1 yemek kaşığı toz şeker
- 1 çay kaşığı tuz
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 2,5 su bardağı un
- 3 adet yumurta
- 1 yemek kaşığı irmik
- 1 yemek kaşığı nişasta
Şerbeti için:
- 2 su bardağı toz şeker
- 2 su bardağı su
- 1 tatlı kaşığı limon suyu
Kızartmak için:
- 3 su bardağı ayçiçek yağı
TULUMBA TATLISI YAPILIŞI
Öncelikle şerbeti hazırlayın.
Su ve şekeri tencereye alıp orta ateşte 10-15 dakika kaynatın.
Limon suyunu ekleyip ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
Hamur için su, şeker, tuz ve tereyağını tencereye alarak kaynatın.
Kaynayan karışıma unu ekleyip sürekli karıştırarak hamur kıvamına gelmesini sağlayın.
Hamuru ocaktan alıp oda sıcaklığında ılımaya bırakın.
Ilınan hamura yumurtaları teker teker ekleyin.
Her yumurtadan sonra hamuru iyice karıştırın.
İrmik ve nişastayı da ekleyerek pürüzsüz ve sıkılabilir bir hamur elde edin.
Yıldız uç takılmış krema sıkma torbasına hamuru doldurun.
Ayçiçek yağını derin bir tencereye alın.
Yağın henüz kızgın olmaması gerekir.
Hamurdan yaklaşık 5 santimetrelik parçalar sıkarak yağa bırakın.
Tulumbaları orta ateşte, dışları güzelce renk alıp kıtırlaşana kadar kızartın.
Kızaran tulumbaları doğrudan soğuk şerbete aktarın.
Şerbetini çekmesi için birkaç dakika beklettikten sonra servis edin.
Afiyet olsun!