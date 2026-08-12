Cumhuriyet Gazetesi Logo
Şerbeti kıvamlı, dokusu kıtır kıtır: MasterChef tulumba tatlısı tarifi
Paylaş

Şerbeti kıvamlı, dokusu kıtır kıtır: MasterChef tulumba tatlısı tarifi

12.08.2026 19:50:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Şerbeti kıvamlı, dokusu kıtır kıtır: MasterChef tulumba tatlısı tarifi

Kıtır kıtır dokusu ve nefis şerbetiyle tulumba tatlısı, çay saatlerinin vazgeçilmez lezzetlerinden biri oluyor.

Şerbeti kıvamlı, dokusu kıtır kıtır: MasterChef tulumba tatlısı tarifi

Şerbetli tatlıların en sevilenlerinden biri olan tulumba, dışındaki kıtır dokusu ve şerbetle buluşan nefis lezzetiyle sofralarda kendine özel bir yer edinir. Evde tulumba tatlısı yapmak isteyenler için hazırlanan bu tarifte hamurun kıvamından kızartma aşamasına kadar tüm detaylara dikkat etmek önemlidir. Özellikle tulumbaların soğuk yağa sıkılması, tatlının dışının güzelce kızarmasına ve kıtır dokusunu korumasına yardımcı olur. İşte nefis tulumba tatlısı tarifi...

 

Şerbeti kıvamlı, dokusu kıtır kıtır: MasterChef tulumba tatlısı tarifi

TULUMBA TATLISI TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

  • 2 su bardağı su
  • 1 yemek kaşığı toz şeker
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 2,5 su bardağı un
  • 3 adet yumurta
  • 1 yemek kaşığı irmik
  • 1 yemek kaşığı nişasta

Şerbeti için:

  • 2 su bardağı toz şeker
  • 2 su bardağı su
  • 1 tatlı kaşığı limon suyu

Kızartmak için:

  • 3 su bardağı ayçiçek yağı

TULUMBA TATLISI YAPILIŞI

Öncelikle şerbeti hazırlayın. 

Su ve şekeri tencereye alıp orta ateşte 10-15 dakika kaynatın. 

Limon suyunu ekleyip ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Hamur için su, şeker, tuz ve tereyağını tencereye alarak kaynatın.

Kaynayan karışıma unu ekleyip sürekli karıştırarak hamur kıvamına gelmesini sağlayın.

Hamuru ocaktan alıp oda sıcaklığında ılımaya bırakın.

Ilınan hamura yumurtaları teker teker ekleyin. 

Her yumurtadan sonra hamuru iyice karıştırın.

İrmik ve nişastayı da ekleyerek pürüzsüz ve sıkılabilir bir hamur elde edin.

Yıldız uç takılmış krema sıkma torbasına hamuru doldurun.

Ayçiçek yağını derin bir tencereye alın. 

Yağın henüz kızgın olmaması gerekir.

Hamurdan yaklaşık 5 santimetrelik parçalar sıkarak yağa bırakın.

Tulumbaları orta ateşte, dışları güzelce renk alıp kıtırlaşana kadar kızartın.

Kızaran tulumbaları doğrudan soğuk şerbete aktarın.

Şerbetini çekmesi için birkaç dakika beklettikten sonra servis edin.

Afiyet olsun!

İlgili Konular: #Tatlı tarifi #masterchef tarif #tulumba

İlgili Haberler

Çay saatlerinin kıtır lezzeti: Dereotlu tuzlu kraker tarifi
Çay saatlerinin kıtır lezzeti: Dereotlu tuzlu kraker tarifi Çay saatlerine ve günün her anına eşlik edecek dereotlu tuzlu kraker, kıtır dokusu ve mis kokusuyla evde kolayca hazırlanıyor.
Pratik ve enfes lezzet: Çökerme kebabı
Pratik ve enfes lezzet: Çökerme kebabı Kibrit çöpü inceliğinde doğranıp çıtır çıtır kızartılmış patates yatağı üzerine, sarımsaklı süzme yoğurt, marines edilmiş yumuşacık bonfile dilimleri ve tereyağlı pul biberli domates sosunun katman katman dizildiği Bodrum mutfağının efsanevi ziyafet yemeğidir.
Akşam yemeğine pratik ve çıtır çıtır lezzet: Tepsi lahmacun tarifi
Akşam yemeğine pratik ve çıtır çıtır lezzet: Tepsi lahmacun tarifi Pratik hazırlanışıyla öne çıkan tepsi lahmacun, çıtır hamuru ve nefis kıymalı harcıyla sofraya geliyor.