Şerbetin ve kremanın kusursuz uyumu: Bir dilim asla yetmeyecek Kıbrıs tatlısı tarifi...

Ana yemek ziyafetinin ardından şerbetli tatlıları ağır bulan, sütlü tatlıları ise çok hafif bulanlar için ikisinin muazzam dengesinde buluşan efsanevi bir tarif... Altında ceviz ve Hindistan ceviziyle zenginleştirilmiş, şerbetini sünger gibi çeken bir kek; üzerinde ise bulut gibi hafif bir krema...

MALZEMELER

Şerbeti İçin (Önce hazırlanıp tamamen soğutulacak):

2 su bardağı su

1,5 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

Kek Tabanı İçin:

3 adet yumurta (Oda sıcaklığında)

Yarım su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı galeta unu

1 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi

1 su bardağı Hindistan cevizi

1 paket kabartma tozu

İpeksi Kreması İçin:

1 litre süt

1 su bardağı nişasta

Yarım su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

1 paket toz krem şanti (Krema piştikten sonra eklenecek)

ADIM ADIM YAPILIŞI

Tatlının keki sıcak, şerbeti soğuk olmalıdır. Bu yüzden işe suyu ve şekeri bir tencereye alarak başlayın. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısıp 15 dakika daha kaynatın. Ocaktan aldıktan sonra içine vanilyayı ekleyip tamamen soğuması için kenara alın.

Derin bir çırpma kabında yumurtaları ve toz şekeri köpük köpük olana kadar mikserle çırpın. Üzerine sıvı yağı, galeta ununu, ceviz içini, Hindistan cevizini ve kabartma tozunu ekleyip bir spatula yardımıyla malzemeler bütünleşene kadar karıştırın (İçinde normal un olmadığı için hamur oldukça yoğun bir kıvamda olacaktır).

Yağlanmış büyük boy dikdörtgen borcama hazırladığınız harcı dökün. Spatula yardımıyla harcı tepsiye eşit kalınlıkta yayın. Önceden ısıtılmış 160°C fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

Fırından çıkan sıcak kekin ilk sıcağının çıkması için 2 dakika bekleyin. Ardından tamamen soğumuş olan şerbeti kekin her yerine gelecek şekilde kepçe ile yavaş yavaş dökün. Kek şerbeti çekerken siz de kremayı hazırlayın.

Krem şanti hariç kreması için gereken süt, nişasta ve şekeri bir tencereye alın. Tel çırpıcıyla sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Ocaktan alınca içine vanilyayı ekleyin ve ılıması için kenara bırakın.

Muhallebi hafifçe ılıdığında içine 1 paket toz krem şantiyi ekleyin ve pürüzsüz, ipeksi bir doku elde edene kadar mikserle yaklaşık 3-4 dakika çırpın.

Şerbetini çeken ve soğuyan kekin üzerine hazırladığınız bulut gibi hafif kremayı dökün ve spatula ile düzeltin. Üzerini bolca Hindistan cevizi veya cevizle kaplayıp buzdolabında en az 3-4 saat (mümkünse 1 gece) dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis yapın.