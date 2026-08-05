Şerbetini tam çekiyor, ağızda dağılıyor! İşte Kemalpaşa tatlısı tarifi

Şerbetli tatlıların en sevilen çeşitlerinden biri olan Kemalpaşa tatlısı, yumuşacık dokusu ve şerbetiyle özellikle çay saatlerinin ve özel sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Hazır olarak alınabilen Kemalpaşa tatlısı, evde de kolayca hazırlanabiliyor. Peki, Kemalpaşa tatlısı nasıl yapılır? İşte tam ölçülü Kemalpaşa tatlısı tarifi ve püf noktaları...

KEMALPAŞA TATLISI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Tatlı için:

1 paket Kemalpaşa tatlısı

3 su bardağı su

3 su bardağı toz şeker

Birkaç damla limon suyu

Servis için:

Kaymak

Hindistan cevizi

Toz Antep fıstığı

KEMALPAŞA TATLISI NASIL YAPILIR?

İlk olarak şerbeti hazırlayın. Toz şeker ve suyu geniş bir tencereye alın. Orta ateşte şeker tamamen eriyene kadar karıştırın. Şerbet kaynamaya başladıktan sonra birkaç damla limon suyu ekleyin ve yaklaşık 5 dakika daha kaynatın.

Hazırladığınız sıcak şerbetin içerisine Kemalpaşa tatlılarını dikkatlice bırakın. Tatlıları orta ateşte, ara sıra karıştırarak şerbeti çekene kadar pişirin.

Kemalpaşa tatlılarının şişip yumuşadığını gördüğünüzde ocağın altını kapatın. Tatlıları tencerenin içerisinde bir süre dinlendirin. Böylece şerbeti daha iyi çekmeleri sağlanır.

Soğuyan tatlıları servis tabaklarına alın. Üzerine kaymak, Hindistan cevizi veya toz Antep fıstığı ekleyerek servis edebilirsiniz.