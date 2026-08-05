Cumhuriyet Gazetesi Logo
Şerbetini tam çekiyor, ağızda dağılıyor! İşte Kemalpaşa tatlısı tarifi

Şerbetini tam çekiyor, ağızda dağılıyor! İşte Kemalpaşa tatlısı tarifi

5.08.2026 19:13:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Şerbetini tam çekiyor, ağızda dağılıyor! İşte Kemalpaşa tatlısı tarifi

Yumuşacık dokusu ve mis gibi şerbetiyle damaklarda iz bırakan Kemalpaşa tatlısı, özellikle kaymakla servis edildiğinde nefis bir lezzete dönüşüyor. Az malzemeyle kolayca hazırlanan bu klasik tatlıyı evde yapmak isteyenler için işte tam ölçülü Kemalpaşa tatlısı tarifi ve püf noktaları...
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Şerbetli tatlıların en sevilen çeşitlerinden biri olan Kemalpaşa tatlısı, yumuşacık dokusu ve şerbetiyle özellikle çay saatlerinin ve özel sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Hazır olarak alınabilen Kemalpaşa tatlısı, evde de kolayca hazırlanabiliyor. Peki, Kemalpaşa tatlısı nasıl yapılır? İşte tam ölçülü Kemalpaşa tatlısı tarifi ve püf noktaları...

KEMALPAŞA TATLISI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Tatlı için:

  • 1 paket Kemalpaşa tatlısı
  • 3 su bardağı su
  • 3 su bardağı toz şeker
  • Birkaç damla limon suyu

Servis için:

  • Kaymak
  • Hindistan cevizi
  • Toz Antep fıstığı

KEMALPAŞA TATLISI NASIL YAPILIR?

İlk olarak şerbeti hazırlayın. Toz şeker ve suyu geniş bir tencereye alın. Orta ateşte şeker tamamen eriyene kadar karıştırın. Şerbet kaynamaya başladıktan sonra birkaç damla limon suyu ekleyin ve yaklaşık 5 dakika daha kaynatın.

Hazırladığınız sıcak şerbetin içerisine Kemalpaşa tatlılarını dikkatlice bırakın. Tatlıları orta ateşte, ara sıra karıştırarak şerbeti çekene kadar pişirin.

Kemalpaşa tatlılarının şişip yumuşadığını gördüğünüzde ocağın altını kapatın. Tatlıları tencerenin içerisinde bir süre dinlendirin. Böylece şerbeti daha iyi çekmeleri sağlanır.

Soğuyan tatlıları servis tabaklarına alın. Üzerine kaymak, Hindistan cevizi veya toz Antep fıstığı ekleyerek servis edebilirsiniz.

İlgili Konular: #Tatlı tarifi #Kemalpaşa tatlısı

İlgili Haberler

Sadece patates kızartmayın: Airfryer'ın hakkını vereceğiniz 3 şipşak tarif!
Sadece patates kızartmayın: Airfryer'ın hakkını vereceğiniz 3 şipşak tarif! Son yılların en büyük mutfak devrimi olan Airfryer'lar, birçoğumuzun mutfağında baş köşeye kuruldu. Ancak itiraf edelim; çoğumuz onu sadece patates kızartmak veya dondurulmuş gıdaları ısıtmak için kullanıyoruz. Oysa bu mucizevi cihazla, akşam işten yorgun argın geldiğinizde "ne pişirsem" derdini ortadan kaldıracak, hem inanılmaz pratik hem de sağlıklı sofralar kurmak mümkün.
Haşlarken bu adımlara dikkat edin: Bakliyatın gaz yapmasını önlemenin 10 yolu
Haşlarken bu adımlara dikkat edin: Bakliyatın gaz yapmasını önlemenin 10 yolu Bakliyatların gaz yapmasını azaltmak için doğru ıslatma ve haşlama yöntemlerini uygulamak önem taşıyor. İşte bakliyatın gaz yapmasını önlemenin 10 yolu...
Yazın serinleten ve ferahlatan nefis içeceği: Kavun smoothie tarifi
Yazın serinleten ve ferahlatan nefis içeceği: Kavun smoothie tarifi Yaz sıcaklarında serinlemek isteyenlerin favorisi olacak kavun smoothie, olgun kavunun doğal aroması ve kremamsı kıvamıyla ferah bir lezzet sunuyor. Az malzemeyle kısa sürede hazırlanan bu nefis içecek, kahvaltıdan ara öğüne kadar günün her saatinde tüketilebiliyor.