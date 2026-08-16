Şerbetiyle yumuşacık nefis lezzet: Islak kurabiye tarifi

Evde kısa sürede hazırlanabilen tatlı tarifleri arasında yer alan ıslak kurabiye, klasik kurabiyelerden farklı olarak piştikten sonra şerbetle buluşturuluyor. Kakaolu kurabiye hamurunun şerbeti çekmesiyle ortaya çıkan yumuşak ve yoğun aromalı tatlı, çay ve kahve yanında servis edilebiliyor. Peki, ıslak kurabiye nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve adım adım yapılışı...

ISLAK KURABİYE MALZEMELERİ

Kurabiyesi için

125 gram tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

1 çay bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

3 su bardağı un

Şerbeti için

2 su bardağı su

2 su bardağı toz şeker

Birkaç damla limon suyu

ISLAK KURABİYE NASIL YAPILIR?

Öncelikle şerbeti hazırlayın. Su ve toz şekeri bir tencereye alarak kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra birkaç damla limon suyu ekleyip birkaç dakika daha kaynatın. Ardından ocaktan alarak soğumaya bırakın.

Kurabiye hamuru için oda sıcaklığındaki tereyağını, sıvı yağı, yumurtayı ve toz şekeri geniş bir karıştırma kabına alın. Malzemeleri güzelce karıştırın. Ardından kakao, vanilin ve kabartma tozunu ekleyin.

Unu kontrollü şekilde ilave ederek yumuşak kıvamlı, ele çok fazla yapışmayan bir hamur yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle yuvarlayın.

Hazırladığınız kurabiyeleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı şekilde dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 10-15 dakika kontrollü şekilde pişirin.

Kurabiyeleri fırından çıkardıktan sonra birkaç dakika bekletin. Ardından hazırladığınız soğuk şerbete kurabiyeleri tek tek batırıp çıkarın. Kurabiyelerin şerbeti çekmesi için servis tabağında dinlendirin.