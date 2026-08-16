Cumhuriyet Gazetesi Logo
Şerbetiyle yumuşacık nefis lezzet: Islak kurabiye tarifi

Şerbetiyle yumuşacık nefis lezzet: Islak kurabiye tarifi

16.08.2026 13:59:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Şerbetiyle yumuşacık nefis lezzet: Islak kurabiye tarifi

Çay saatlerinin sevilen tatlılarından biri olan ıslak kurabiye, kakaolu hamuru ve şerbetiyle hem pratik hem de lezzetli bir seçenek oluyor. Kolayca hazırlanan bu tarif, yumuşacık dokusuyla özellikle tatlı severlerin favorileri arasında yer alıyor.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Evde kısa sürede hazırlanabilen tatlı tarifleri arasında yer alan ıslak kurabiye, klasik kurabiyelerden farklı olarak piştikten sonra şerbetle buluşturuluyor. Kakaolu kurabiye hamurunun şerbeti çekmesiyle ortaya çıkan yumuşak ve yoğun aromalı tatlı, çay ve kahve yanında servis edilebiliyor. Peki, ıslak kurabiye nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve adım adım yapılışı...

ISLAK KURABİYE MALZEMELERİ

Kurabiyesi için

  • 125 gram tereyağı
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 adet yumurta
  • 1 çay bardağı toz şeker
  • 3 yemek kaşığı kakao
  • 1 paket vanilin
  • 1 paket kabartma tozu
  • 3 su bardağı un

Şerbeti için

  • 2 su bardağı su
  • 2 su bardağı toz şeker
  • Birkaç damla limon suyu

ISLAK KURABİYE NASIL YAPILIR?

Öncelikle şerbeti hazırlayın. Su ve toz şekeri bir tencereye alarak kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra birkaç damla limon suyu ekleyip birkaç dakika daha kaynatın. Ardından ocaktan alarak soğumaya bırakın.

Kurabiye hamuru için oda sıcaklığındaki tereyağını, sıvı yağı, yumurtayı ve toz şekeri geniş bir karıştırma kabına alın. Malzemeleri güzelce karıştırın. Ardından kakao, vanilin ve kabartma tozunu ekleyin.

Unu kontrollü şekilde ilave ederek yumuşak kıvamlı, ele çok fazla yapışmayan bir hamur yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle yuvarlayın.

Hazırladığınız kurabiyeleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı şekilde dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 10-15 dakika kontrollü şekilde pişirin.

Kurabiyeleri fırından çıkardıktan sonra birkaç dakika bekletin. Ardından hazırladığınız soğuk şerbete kurabiyeleri tek tek batırıp çıkarın. Kurabiyelerin şerbeti çekmesi için servis tabağında dinlendirin.

İlgili Konular: #Kurabiye #ıslak kurabiye

İlgili Haberler

Ev fırınında Testi Kebabı: MasterChef Testi Kebabı nasıl yapılır?
Ev fırınında Testi Kebabı: MasterChef Testi Kebabı nasıl yapılır? İçindeki arpacık soğanların, sarımsağın ve domatesin etin suyuyla bütünleşerek muazzam bir sosa dönüştüğü bu görkemli yemeği hazırlamak için tek ihtiyacınız olan orta boy sırsız bir toprak testi ve biraz sabır. İşte enfes Testi Kebabı tarifi...
Tavada pratik kaşarlı gözleme tarifi: Evde kolayca hazırlayabileceğiniz nefis lezzet
Tavada pratik kaşarlı gözleme tarifi: Evde kolayca hazırlayabileceğiniz nefis lezzet Kahvaltı sofralarının ve çay saatlerinin vazgeçilmezi gözleme, tavada kısa sürede hazırlanabiliyor. Az malzemeyle yapılan kaşarlı gözleme, dışı çıtır içi uzayan peyniriyle pratik bir tarif arayanların favorisi oluyor.
İş çıkışı hayat kurtaran, suyuna ekmek bandıran: Şipşak tavuk sote tarifi...
İş çıkışı hayat kurtaran, suyuna ekmek bandıran: Şipşak tavuk sote tarifi... Yanına sade bir pirinç pilavı veya sadece taze bir ekmekle bile doyurucu bir akşam yemeği menüsü oluşturan bu klasik lezzeti, tam kıvamında ve tavukları kurutmadan pişirmenin sırları...