Şerbetli tatlı sevenlere ferah bir lezzet: Limonlu revani tarifi

Revani, irmikle hazırlanan ve şerbetle buluşturulan sevilen geleneksel tatlılardan biri. Bu tarifte klasik revaniye limon kabuğu ve limon suyu eklenerek daha ferah bir aroma kazandırılıyor. Yoğurt, irmik ve unla hazırlanan yumuşacık kek, soğuyan limonlu şerbeti içine çekerek lezzetli bir tatlıya dönüşüyor. İşte enfes tadıyla limonlu revani tarifi...
LİMONLU REVANİ TARİFİ
Malzemeler
Keki için:
- 3 adet yumurta
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 1 su bardağı yoğurt
- 1 paket vanilin
- 1 paket kabartma tozu
- 1,5 su bardağı irmik
- 1 su bardağı un
- 1 adet limonun rendelenmiş kabuğu
Şerbeti için:
- 3,5 su bardağı toz şeker
- 4 su bardağı su
- Yarım limonun suyu
LİMONLU REVANİ YAPILIŞI
1. Şerbeti hazırlayın
- Su ve toz şekeri bir tencereye alın.
- Karıştırarak kaynamaya bırakın.
- Kaynadıktan sonra limon suyunu ekleyip birkaç dakika daha kaynatın.
- Ardından ocaktan alarak tamamen soğumaya bırakın.
2. Revani harcını hazırlayın
- Yumurta ve şekeri geniş bir karıştırma kabına alın.
- Karışımın rengi açılıp köpük köpük olana kadar iyice çırpın.
- Ardından sıvı yağı ve yoğurdu ekleyip karıştırın.
3. Kuru malzemeleri ekleyin
- İrmik, un, vanilin ve kabartma tozunu karışıma ilave edin.
- Tüm malzemeleri pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar karıştırın.
4. Limon aromasını ekleyin
- Rendelenmiş limon kabuğunu harca ekleyip spatula veya çırpıcı yardımıyla karıştırın.
- Limon kabuğunu ekledikten sonra harcı fazla çırpmamaya özen gösterin.
5. Fırında pişirin
- Fırın kabını sıvı yağla yağlayın ve hazırladığınız revani harcını kaba aktarın.
- Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üzeri güzelce kızarana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin.
6. Şerbetini verin
- Fırından çıkan sıcak revaninin ilk sıcaklığının biraz geçmesini bekleyin.
- Soğuyan şerbeti tatlının üzerine gezdirerek dökün.
- Şerbeti tamamen çekmesi için dinlendirin.
7. Servis edin
- Şerbetini çeken limonlu revaninizi dilimleyerek servis edin.
- İsteğe göre üzerine Hindistan cevizi, Antep fıstığı veya ince limon kabuğu rendesi ekleyebilirsiniz.
- Şerbetini tamamen çektikten sonra dilimlenerek servis edebilirsiniz.
- Afiyet olsun!