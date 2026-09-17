Şerbetli tatlı sevenlere ferah bir lezzet: Limonlu revani tarifi

Revani, irmikle hazırlanan ve şerbetle buluşturulan sevilen geleneksel tatlılardan biri. Bu tarifte klasik revaniye limon kabuğu ve limon suyu eklenerek daha ferah bir aroma kazandırılıyor. Yoğurt, irmik ve unla hazırlanan yumuşacık kek, soğuyan limonlu şerbeti içine çekerek lezzetli bir tatlıya dönüşüyor. İşte enfes tadıyla limonlu revani tarifi...