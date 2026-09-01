Şerbetli tatlıların gözdesi: Evde çıtır kadayıf sarma tarifi

Şerbetli tatlı sevenlerin vazgeçilmezleri arasında yer alan kadayıf sarma, çıtır dokusu ve cevizli iç harcıyla öne çıkıyor. Erzurum mutfağının sevilen tatlılarından biri olan kadayıf sarma, kızartılarak hazırlanıyor ve soğuk şerbetle buluşturuluyor. Peki kadayıf sarma nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte nefis kadayıf sarma tarifi ve püf noktaları...

KADAYIF SARMA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

300 gram tel kadayıf

1 su bardağı çekilmiş ceviz

2 adet yumurta

2 yemek kaşığı toz şeker

Şerbeti için

2 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

1 çay kaşığı limon suyu

Üzeri için

Toz Antep fıstığı

KADAYIF SARMA NASIL YAPILIR?

Kadayıf sarma yapımına öncelikle şerbet hazırlanarak başlanır. Su ve toz şeker tencereye alınır ve kaynamaya bırakılır. Kaynamaya başladıktan sonra limon suyu eklenir ve birkaç dakika daha kaynatılır. Hazırlanan şerbet ocaktan alınarak soğumaya bırakılır.

Ardından tel kadayıftan el büyüklüğünde parçalar alınır. Kadayıf hafifçe açılarak içerisine çekilmiş ceviz yerleştirilir. Kadayıf, içindeki ceviz dışarı çıkmayacak şekilde sıkıca rulo haline getirilir.

Hazırlanan kadayıf sarmaları çırpılmış yumurtaya bulanır. Yumurtaya bulanan sarmalar bekletilmeden kızgın yağda çevrilerek kızartılır. Her tarafı güzelce kızaran kadayıflar fazla yağının süzülmesi için kısa süre bekletilir.

Kızaran sıcak kadayıf sarmaları soğuk şerbete alınır. Şerbeti çekmesi için kısa süre bekletildikten sonra servis tabağına çıkarılır. Üzerine toz Antep fıstığı serpilerek servis edilebilir.