Şerbetli ve sütlü tatlının nefis buluşması: Muhallebili Kemalpaşa tarifi

Şerbetli tatlı sevenlerin vazgeçilmezleri arasında yer alan Kemalpaşa tatlısı, muhallebiyle buluştuğunda farklı ve daha yumuşak bir lezzete dönüşüyor. Şerbetini iyice çeken Kemalpaşaların üzerine dökülen kremamsı muhallebi, tatlıya hem hoş bir görünüm hem de dengeli bir kıvam kazandırıyor. Tarifin farklı uygulamalarında muhallebi için süt, un, nişasta ve şeker kullanılırken üzeri ceviz, fındık, Antep fıstığı veya Hindistan ceviziyle süslenebiliyor.

MUHALLEBİLİ KEMALPAŞA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 paket Kemalpaşa tatlısı

Kemalpaşa tatlısının paketi üzerindeki ölçülere göre su ve şeker

Muhallebisi için:

5 su bardağı süt

Yarım çay bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı mısır nişastası

2 yemek kaşığı un

1 paket vanilya

Üzeri için:

Antep fıstığı

Hindistan cevizi

Ceviz veya fındık

MUHALLEBİLİ KEMALPAŞA NASIL YAPILIR?

İlk olarak Kemalpaşa tatlısını paketin üzerindeki tarife göre hazırlayın. Şerbetini iyice çeken tatlıları kevgir yardımıyla dikkatlice çıkararak fazla şerbetini süzdürün.

Muhallebiyi hazırlamak için süt, şeker, nişasta ve unu bir tencereye alın. Karışımı sürekli karıştırarak koyulaşıncaya kadar pişirin. Muhallebi kaynamaya başladığında vanilyayı ekleyip birkaç dakika daha pişirin ve ocaktan alın.

Şerbetini çeken Kemalpaşa tatlılarını servis kabına veya uygun bir kalıba dizin. Üzerine sıcak muhallebiyi dökerek yüzeyini spatulayla düzeltin. Tatlının oda sıcaklığında ilk sıcaklığını atmasını bekledikten sonra buzdolabına kaldırın.

Muhallebili Kemalpaşanın kıvamını alması için birkaç saat dinlendirilmesi öneriliyor. Soğuduktan sonra üzerine Antep fıstığı, Hindistan cevizi, ceviz veya fındık serperek servis edebilirsiniz.