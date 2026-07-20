Serinleten tatlı keyfi: Dondurmalı tart tarifi

Hem serinletici hem de şık bir tatlı hazırlamak isteyenler için dondurmalı tart tarifi, az malzemeyle büyük lezzet sunan tarifler arasında yer alıyor. Kakaolu bisküvi tabanı, hafif kreması ve kaymaklı dondurma katmanıyla hazırlanan bu tarif; yaz davetlerinden doğum günü sofralarına, çay saatlerinden özel kutlamalara kadar her ana yakışıyor. İşte nefis dondurmalı tart tarifi...