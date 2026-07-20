Serinleten tatlı keyfi: Dondurmalı tart tarifi

Hem serinletici hem de şık bir tatlı hazırlamak isteyenler için dondurmalı tart tarifi, az malzemeyle büyük lezzet sunan tarifler arasında yer alıyor. Kakaolu bisküvi tabanı, hafif kreması ve kaymaklı dondurma katmanıyla hazırlanan bu tarif; yaz davetlerinden doğum günü sofralarına, çay saatlerinden özel kutlamalara kadar her ana yakışıyor. İşte nefis dondurmalı tart tarifi...
DONDURMALI TART TARİFİ
Malzemeler
Tabanı için:
- 3 paket kakaolu bisküvi
- 1,5 su bardağı süt
Krema katı için:
- 400 ml krema
- 1 paket vanilin
- 3-4 yemek kaşığı pudra şekeri
- 1 kase damla çikolata
Üzeri için:
- 750 gram kaymaklı dondurma
DONDURMALI TART YAPILIŞI
Kakaolu bisküvileri rondodan geçirerek un haline getirin.
Üzerine sütü ekleyip karıştırın ve kelepçeli kalıbın tabanına bastırarak yayın.
Kalıbı buzdolabına kaldırıp tabanın sertleşmesini bekleyin.
Kremayı, vanilin ve pudra şekeriyle koyulaşıncaya kadar çırpın.
Damla çikolatayı ekleyip spatula ile karıştırın.
Hazırladığınız kremayı bisküvi tabanının üzerine yayın.
Tartı derin dondurucuda en az 3 saat bekletin.
Kaymaklı dondurmayı yağlı kağıt arasında açıp donan kremanın üzerine yerleştirin.
Tekrar derin dondurucuya kaldırın ve bir gece dinlendirin.
Servis etmeden önce birkaç dakika oda sıcaklığında bekletip dilimleyerek servis edin.
Afiyet olsun!