Sıcak çikolata soslu tüm püf noktalarıyla Churros tarifi...

Enfes lezzet, hamurunun doğru ısıda pişirilmesi ve kızarırken yağ çekmemesi için gereken altın oranları uyguladığınızda, dışı çıtır çıtır, içi pofuduk o orijinal İspanyol dokusunu kusursuzca verecektir. İşte tam kıvamında tarif...

MALZEMELER

Churros Hamuru (Pâte à Choux Temeli):

1 su bardağı su

2 yemek kaşığı hakiki tereyağı (Orijinal lezzet için şarttır)

1 yemek kaşığı toz şeker

1 çimdik tuz

1 su bardağı çok amaçlı un (Mutlaka elenmiş)

2 adet büyük boy yumurta (Oda sıcaklığında)

Kızartma ve Zırh (Kaplama) İçin:

Kızartmak için derin sıvı yağ (Tercihen ayçiçek veya fındık yağı)

Yarım su bardağı toz şeker

1 tatlı kaşığı toz tarçın

Koyu İspanyol Çikolata Sosu:

1 çay bardağı sıvı krema (%35 yağlı)

100 gram kaliteli bitter çikolata ve 50 gram sütlü çikolata

ADIM ADIM YAPILIŞI VE ŞEFİN SIRLARI

Su, tereyağı, şeker ve tuzu orta boy bir sos tenceresine alın. Tereyağı tamamen eriyip su fokurdamaya başladığı anda ocağın altını kısın ve elenmiş unun tamamını tek seferde tencereye boca edin.

Tahta bir kaşık yardımıyla hamuru eze eze, hızlıca karıştırın. Hamur saniyeler içinde toparlanıp tencerenin dibinde hafif beyazımsı bir ince film tabakası oluşturduğunda (yaklaşık 2-3 dakika) işlem tamamdır. Bu kavurma aşaması, unun çiğ kokusunu alır. Hamuru geniş cam bir kaba aktarıp ılıması için bekletin.

Hamur ılıdığında (asla sıcak olmamalı, yoksa yumurtalar omlet gibi pişer) yumurtaları teker teker kırmaya başlayın. İlk yumurtayı kırın ve mikserle veya sağlam bir spatulayla hamura tamamen yedirin. İlk yumurta tamamen kaybolmadan asla ikinciyi eklemeyin. İşlem bittiğinde yapışkan, macun kıvamında ve pürüzsüz bir hamur elde edeceksiniz.

Hazırladığınız hamuru, ucuna geniş yıldız (tırtıklı) duy takılmış kalın ve dayanıklı bir sıkma torbasına doldurun. Churros'un o efsanevi çıtırlığı, hamurdaki bu tırtıklar sayesinde yağla temas eden yüzey alanının artmasından gelir. Düz uçla sıkarsanız içi hamur kalır.

Derin bir tavada yağı ısıtın. Yağın ısısı çok önemlidir; içine minik bir hamur attığınızda hemen dipten yüzeye çıkıp cızırdamalıdır. Sıkma torbasından yağa doğru 10-12 cm uzunluğunda hamurlar sıkın ve hamuru yağa düşürmek için ucunu temiz bir mutfak makasıyla tık diye kesin.

Churros'ları arkalı önlü, her tarafı koyu altın sarısı (nar gibi) olana dek çevirerek kızartın. Havlu kağıt üzerinde sadece 10 saniye fazla yağını süzdürüp, henüz çok sıcakken geniş bir tabakta karıştırdığınız tarçınlı şekere atın ve her yerini bulayın. (Soğursa şeker yapışmaz).

Kremanın kaynama noktasına gelmeden, sadece kenarlarından tütmeye başlayana kadar ısıtın. Ocaktan alıp içine parçalanmış çikolataları atın ve kendi sıcağında eriyip pürüzsüz, parlak bir sos olana dek karıştırın. Sıcak ve çıtır Churros'ları bu yoğun çikolataya batırarak bekletmeden servis yapın.