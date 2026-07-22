Sıcak yaz günlerinin en hafif lezzeti: Bamya salatası tarifi

Bamya salatası tarifi, klasik bamya yemeklerinden farklı bir lezzet denemek isteyenler için ideal seçeneklerden biridir. Hafif yapısı ve ferahlatıcı tadıyla öne çıkan bamya salatası, özellikle sıcak havalarda sofralara renk ve lezzet katar. Kısa sürede hazırlanabilen bu pratik salata, ana yemeklerin yanında garnitür olarak servis edilebildiği gibi tek başına hafif bir öğün olarak da tüketilebilir. İşte nefis bamya salatası tarifi...
BAMYA SALATASI TARİFİ
Malzemeler:
- 500 gram bamya
- 2 adet domates
- 1 adet kırmızı soğan
- Yarım demet maydanoz
- 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 adet limonun suyu
- 1 yemek kaşığı sirke
- Tuz
- Karabiber
BAMYA SALATASI YAPILIŞI
Öncelikle bamyaları güzelce yıkayıp uç kısımlarını temizleyin.
Bir tencereye su alıp kaynatın ve bamyaları içerisine ekleyerek birkaç dakika haşlayın.
Bamyaların fazla yumuşamamasına dikkat edin.
Haşlanan bamyaları süzüp soğuk sudan geçirin ve soğumaya bırakın.
Domatesleri küçük küpler halinde doğrayın.
Kırmızı soğanı ince ince kıyın ve maydanozları doğrayın.
Soğuyan bamyaları geniş bir salata kasesine alın.
Üzerine doğradığınız domates, kırmızı soğan ve maydanozu ekleyin.
Ayrı bir kapta zeytinyağı, limon suyu, sirke, tuz ve karabiberi karıştırarak salatanın sosunu hazırlayın.
Hazırladığınız sosu bamyalı karışımın üzerine gezdirin ve tüm malzemeleri ezmeden nazikçe karıştırın.
Bamya salatasını kısa süre buzdolabında dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun!