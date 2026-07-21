Sıcaklara buz gibi mola: Evde hazırlayabileceğiniz 5 rengârenk soğuk içecek tarifi...

OSMANLI'DAN GÜNÜMÜZE UZANAN YAKUT RENGİ: REYHAN ŞERBETİ" Malzemeler: 1 büyük demet taze reyhan 1 litre kaynar su 1 adet limonun taze sıkılmış suyu 5-6 yemek kaşığı toz şeker (veya esmer şeker) 2 adet çubuk tarçın ve 3-4 adet karanfil Şipşak Yapılışı: Yıkanmış reyhanları, tarçın, karanfil ve şekerle birlikte derin bir sürahiye alın. Üzerine kaynar suyu dökün. Şekerin erimesi için hafifçe karıştırın. Rengi suya çıkmaya başladığında limon suyunu ekleyin (İşte o an rengi sihir gibi parlak bir kırmızıya dönecek!). Sürahinin ağzını kapatıp oda sıcaklığında ılımaya bırakın. Ilındıktan sonra süzerek içindeki posayı atın ve buzdolabında buz gibi olana kadar soğutun. Bol buz ve taze nane yapraklarıyla servis yapın.

KAFELERDEKİ LEZZETİ EVİNİZE TAŞIYIN: ŞEFTALİLİ SOĞUK ÇAY (ICE TEA) Malzemeler: 3 adet orta boy olgun ve kokulu şeftali 1 su bardağı demlenmiş klasik siyah çay (Soğutulmuş) 4 su bardağı soğuk su Yarım limonun suyu Yarım çay bardağı toz şeker (veya bal) Şipşak Yapılışı: Şeftalilerin kabuklarını soyup elma dilimi şeklinde doğrayın. Küçük bir tencerede şeftalileri, şekeri ve 1 bardak suyu şeftaliler yumuşayana kadar (yaklaşık 10 dakika) kaynatın. Şeftalili şurubu süzgeçten geçirerek pürüzsüz bir öz elde edin. Geniş bir sürahiye bu şeftali özünü, soğumuş siyah çayı, kalan soğuk suyu ve limon suyunu ekleyip karıştırın. Servis ederken bardağa mutlaka taze şeftali dilimleri ve bol buz ekleyin.

ÇOCUKLARIN VE GENÇLERİN YENİ FAVORİSİ: BUZLU KARPUZ SLUSH Malzemeler: 3-4 büyük dilim karpuz (Çekirdekleri ayıklanmış ve küp doğranmış) 1 yemek kaşığı bal veya pudra şekeri 1 tatlı kaşığı taze sıkılmış limon suyu Birkaç yaprak taze nane Şipşak Yapılışı: Küp doğradığınız çekirdeksiz karpuzları buzdolabı poşetine koyup dondurucuda tamamen donana kadar (en az 3 saat) bekletin. Donmuş karpuz parçalarını, balı ve limon suyunu mutfak robotuna (rondoya) alın. Kar kırıntısı (slush/buzlaş) kıvamına gelene kadar yüksek devirde çekin. Karışımı geniş bardaklara paylaştırın, üzerini taze nane yapraklarıyla süsleyerek pipetle anında servis yapın. Eriyinceye kadar serinliğin tadını çıkarın!

DETOKS ETKİSİYLE ARINDIRAN YEŞİL GÜÇ: NANELİ VE SALATALIKLI LİMONATA Malzemeler: 3 adet sulu limon 2 adet orta boy salatalık Yarım demet taze nane 4 yemek kaşığı şeker veya bal 1 litre soğuk su Şipşak Yapılışı: Limonların kabuklarını (sarı kısımlarını) rendeleyin ve sularını sıkın. Salatalıkları kabuklarıyla birlikte iri parçalar halinde doğrayın. Mutfak robotuna salatalıkları, limon suyunu, taze naneleri ve şekeri ekleyip tamamen sıvı bir püre olana kadar çekin. Bu yeşil karışımı ince delikli bir süzgeçten geçirerek sürahiye aktarın. Üzerine limon kabuğu rendelerini ve soğuk suyu ilave edin. Bol buz, limon ve salatalık dilimleriyle servis ederek sıcak yaz günlerinde adeta bir vaha yaratın.