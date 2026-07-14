Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sıcaklarda iç ferahlatan soğuk ayran aşı çorbası tarifi..

Sıcaklarda iç ferahlatan soğuk ayran aşı çorbası tarifi..

14.07.2026 14:38:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Sıcaklarda iç ferahlatan soğuk ayran aşı çorbası tarifi..

Özellikle dolapta haşlanmış buğday ve nohutunuz varsa hazırlaması sadece 5 dakikanızı alacak bu ferahlatıcı tarif, ana yemek öncesi harika bir başlangıç veya hafif bir akşam yemeği alternatifi olarak sofranızın baş köşesine kurulacak. İşte enfes soğuk ayran aşı çorbası tarifi..
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Yoğun bir günün ardından eve döndüğünüzde, Temmuz sıcaklarında içinizi serinletecek bir şaheser! Hem çok doyurucu hem de buz gibi yapısıyla günün tüm yorgunluğunu tek kasede silip atan Ayran Aşı, yaz akşamlarının tartışmasız en kurtarıcı lezzetidir.

MALZEMELER

1 su bardağı aşurelik buğday (Önceden haşlanmış)

1 su bardağı nohut (Önceden haşlanmış)

3 su bardağı yoğurt (Tercihen süzme ve normal yoğurt karışımı)

1,5 - 2 su bardağı soğuk su (Kıvamını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz)

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı kuru nane

Çeyrek demet taze nane veya dereotu (İnce kıyılmış)

ADIM ADIM YAPILIŞI

Geniş ve derin bir karıştırma kasesine yoğurdu alın. Üzerine tuzu ekleyip, pürüzsüz ve kremsi bir kıvam alana kadar tel çırpıcıyla iyice çırpın.

Çırptığınız yoğurdun üzerine soğuk suyu yavaş yavaş ekleyerek ayran kıvamına (ancak klasik ayrandan biraz daha koyu olacak şekilde) getirin.

Önceden haşlayıp tamamen soğuttuğunuz buğday ve nohutları hazırladığınız koyu ayranın içine ilave edin.

Kuru naneyi ve incecik kıyılmış taze yeşillikleri (nane veya dereotu) kaseye ekleyip tüm malzemeleri nazikçe karıştırın.

Hazırladığınız çorbayı buzdolabında en az 1-2 saat dinlendirip iyice soğutun. Servis yaparken üzerine birkaç damla zeytinyağı gezdirip, isterseniz buz küpleri ilave ederek o kütür kütür ferahlığı zirveye taşıyın.

İlgili Konular: #Yemek Tarifi #Ayran aşı çorbası tarifi

İlgili Haberler

Baklavaya hafif alternatif: Sütlü nuriye tarifi
Baklavaya hafif alternatif: Sütlü nuriye tarifi Şerbetli tatlılardan biri olan sütlü nuriye, sütle hazırlanan hafif şerbeti ve incecik çıtır yufkalarıyla öne çıkıyor. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarifle tam kıvamında sütlü nuriye yapabilirsiniz.
Çay saatlerinin vazgeçilmez tuzlu lezzeti: Peynirli muffin tarifi
Çay saatlerinin vazgeçilmez tuzlu lezzeti: Peynirli muffin tarifi Kahvaltı sofralarından çay saatlerine kadar günün her öğününde tercih edilen peynirli muffin, yumuşak dokusu ve pratik hazırlanışıyla öne çıkıyor. Peki, peynirli muffin nasıl yapılır? İşte malzemeleri, yapılışı ve lezzetini artıran püf noktaları.
Doğal tatlılığıyla nefis bir lezzet: Hurmalı kek tarifi
Doğal tatlılığıyla nefis bir lezzet: Hurmalı kek tarifi Doğal tatlılığı ve yumuşak dokusuyla öne çıkan hurmalı kek, çay saatlerinden kahvaltılara kadar keyifle tüketilebilen lezzetli bir alternatif sunuyor. Peki, hurmalı kek nasıl yapılır? İşte malzemeleri, yapılışı ve tam kıvamında bir kek hazırlamanın püf noktaları.