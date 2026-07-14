Sıcaklarda iç ferahlatan soğuk ayran aşı çorbası tarifi..

Yoğun bir günün ardından eve döndüğünüzde, Temmuz sıcaklarında içinizi serinletecek bir şaheser! Hem çok doyurucu hem de buz gibi yapısıyla günün tüm yorgunluğunu tek kasede silip atan Ayran Aşı, yaz akşamlarının tartışmasız en kurtarıcı lezzetidir.

MALZEMELER

1 su bardağı aşurelik buğday (Önceden haşlanmış)

1 su bardağı nohut (Önceden haşlanmış)

3 su bardağı yoğurt (Tercihen süzme ve normal yoğurt karışımı)

1,5 - 2 su bardağı soğuk su (Kıvamını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz)

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı kuru nane

Çeyrek demet taze nane veya dereotu (İnce kıyılmış)

ADIM ADIM YAPILIŞI

Geniş ve derin bir karıştırma kasesine yoğurdu alın. Üzerine tuzu ekleyip, pürüzsüz ve kremsi bir kıvam alana kadar tel çırpıcıyla iyice çırpın.

Çırptığınız yoğurdun üzerine soğuk suyu yavaş yavaş ekleyerek ayran kıvamına (ancak klasik ayrandan biraz daha koyu olacak şekilde) getirin.

Önceden haşlayıp tamamen soğuttuğunuz buğday ve nohutları hazırladığınız koyu ayranın içine ilave edin.

Kuru naneyi ve incecik kıyılmış taze yeşillikleri (nane veya dereotu) kaseye ekleyip tüm malzemeleri nazikçe karıştırın.

Hazırladığınız çorbayı buzdolabında en az 1-2 saat dinlendirip iyice soğutun. Servis yaparken üzerine birkaç damla zeytinyağı gezdirip, isterseniz buz küpleri ilave ederek o kütür kütür ferahlığı zirveye taşıyın.