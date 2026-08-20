Sıcakta serinleten lezzet: Evde çilekli dondurma tarifi

Çileğin mis kokusu ve dondurmanın serinletici lezzeti bir araya geldiğinde ortaya özellikle sıcak günlerde vazgeçilmez bir tatlı çıkıyor. Evde dondurma hazırlamak isteyenler için pratik bir alternatif olan çilekli dondurma, birkaç temel malzemeyle hazırlanabiliyor.

ÇİLEKLİ DONDURMA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

500 gram dondurulmuş çilek

1 su bardağı toz şeker

1 paket süt kreması

1 yemek kaşığı salep

1 su bardağı süt

Bu ölçülerle yaklaşık 4-6 kişilik dondurma hazırlanabiliyor.

ÇİLEKLİ DONDURMA NASIL YAPILIR?

İlk olarak dondurulmuş çilekleri hafifçe yumuşamaları için kısa süre bekletin. Ardından çilekleri mutfak robotuna alın ve üzerine toz şekeri ekleyerek pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar çekin.

Çilek ve şeker karışımına süt, salep ve süt kremasını ilave edin. Tüm malzemeleri homojen bir kıvam elde edene kadar mutfak robotunda karıştırın.

Hazırladığınız karışımı uygun bir dondurma kabına aktarın ve dondurucuya yerleştirin. Dondurma tamamen donduktan sonra çıkarıp dilediğiniz şekilde süsleyerek servis edebilirsiniz.