Sicilya'nın dünyaca ünlü lezzeti: Cannoli tarifi ve püf noktaları

İtalya'nın Sicilya bölgesine özgü geleneksel bir tatlı olan cannoli, kızartılmış ince hamurun içerisine tatlı ricotta peyniri dolgusu eklenerek hazırlanır. Dışı çıtır, içi ise hafif ve kremsi olan bu tatlı; çikolata parçaları, Antep fıstığı veya portakal kabuğu rendesiyle zenginleştirilebilir. Özel günlerde olduğu kadar çay ve kahve saatlerinde de şık bir sunum alternatifi sunar.

CANNOLİ İÇİN MALZEMELER

Hamuru için

250 gram un

1 yemek kaşığı toz şeker

30 gram tereyağı

1 adet yumurta

60 ml beyaz üzüm suyu veya su

1 yemek kaşığı sirke

1 tutam tuz

Kızartmak için sıvı yağ

Kreması için

400 gram ricotta peyniri

100 gram pudra şekeri

1 çay kaşığı vanilya özütü veya vanilin

50 gram damla çikolata

Rendelenmiş portakal kabuğu (isteğe bağlı)

Üzeri için

Pudra şekeri

Kıyılmış Antep fıstığı

Damla çikolata veya portakal kabuğu şekerlemesi

CANNOLİ NASIL YAPILIR?

Un, şeker ve tuzu karıştırın. Tereyağını ekleyerek kum kıvamına getirin.

Yumurta, sirke ve üzüm suyunu ilave ederek yumuşak bir hamur yoğurun.

Hamuru streç filme sarıp yaklaşık 1 saat dinlendirin.

Hamuru ince açın ve yuvarlak parçalar kesin.

Hamurları metal cannoli kalıplarına sararak uçlarını hafifçe bastırın.

Kızgın yağda altın rengini alana kadar kızartın. Soğuduktan sonra kalıptan dikkatlice çıkarın.

Ricotta, pudra şekeri ve vanilyayı pürüzsüz olana kadar karıştırın. Damla çikolatayı ekleyin.

Kremayı sıkma torbasına alın ve servis etmeden hemen önce kızarmış hamurların içini doldurun.

Uçlarını Antep fıstığı veya çikolata parçalarıyla süsleyin, üzerine pudra şekeri serpip servis edin.