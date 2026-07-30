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Sicilya'nın dünyaca ünlü lezzeti: Cannoli tarifi ve püf noktaları

Sicilya'nın dünyaca ünlü lezzeti: Cannoli tarifi ve püf noktaları

30.07.2026 11:18:00
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Haber Merkezi
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Sicilya'nın dünyaca ünlü lezzeti: Cannoli tarifi ve püf noktaları

Sicilya mutfağının dünyaca ünlü tatlılarından biri olan cannoli, çıtır hamuru ve kremamsı ricotta dolgusu ile tatlı severlerin favorileri arasında yer alıyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz orijinal cannoli tarifi ve püf noktaları…
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İtalya'nın Sicilya bölgesine özgü geleneksel bir tatlı olan cannoli, kızartılmış ince hamurun içerisine tatlı ricotta peyniri dolgusu eklenerek hazırlanır. Dışı çıtır, içi ise hafif ve kremsi olan bu tatlı; çikolata parçaları, Antep fıstığı veya portakal kabuğu rendesiyle zenginleştirilebilir. Özel günlerde olduğu kadar çay ve kahve saatlerinde de şık bir sunum alternatifi sunar.

CANNOLİ İÇİN MALZEMELER

Hamuru için

  • 250 gram un
  • 1 yemek kaşığı toz şeker
  • 30 gram tereyağı
  • 1 adet yumurta
  • 60 ml beyaz üzüm suyu veya su
  • 1 yemek kaşığı sirke
  • 1 tutam tuz
  • Kızartmak için sıvı yağ

Kreması için

  • 400 gram ricotta peyniri
  • 100 gram pudra şekeri
  • 1 çay kaşığı vanilya özütü veya vanilin
  • 50 gram damla çikolata
  • Rendelenmiş portakal kabuğu (isteğe bağlı)

Üzeri için

  • Pudra şekeri
  • Kıyılmış Antep fıstığı
  • Damla çikolata veya portakal kabuğu şekerlemesi

CANNOLİ NASIL YAPILIR?

Un, şeker ve tuzu karıştırın. Tereyağını ekleyerek kum kıvamına getirin.

Yumurta, sirke ve üzüm suyunu ilave ederek yumuşak bir hamur yoğurun.

Hamuru streç filme sarıp yaklaşık 1 saat dinlendirin.

Hamuru ince açın ve yuvarlak parçalar kesin.

Hamurları metal cannoli kalıplarına sararak uçlarını hafifçe bastırın.

Kızgın yağda altın rengini alana kadar kızartın. Soğuduktan sonra kalıptan dikkatlice çıkarın.

Ricotta, pudra şekeri ve vanilyayı pürüzsüz olana kadar karıştırın. Damla çikolatayı ekleyin.

Kremayı sıkma torbasına alın ve servis etmeden hemen önce kızarmış hamurların içini doldurun.

Uçlarını Antep fıstığı veya çikolata parçalarıyla süsleyin, üzerine pudra şekeri serpip servis edin.

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