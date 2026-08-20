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Şifa deposu: MasterChef zeytinyağlı ıspanak kökü nasıl yapılır?

Şifa deposu: MasterChef zeytinyağlı ıspanak kökü nasıl yapılır?

20.08.2026 20:45:00
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Haber Merkezi
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Şifa deposu: MasterChef zeytinyağlı ıspanak kökü nasıl yapılır?

Hafif mayhoş suyu, zeytinyağının o parlak dokunuşu ve havucun verdiği hafif tatlılıkla dengelenen Zeytinyağlı Ispanak Kökü, hazırlaması son derece pratik ve çok hafif bir alternatif. İşte enfes tarif...
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Ispanak yemeği yaparken o pembe, hafif etli kök kısımlarını çöpe atıyorsanız, Ege mutfağının en büyük lezzet sırlarından birini kaçırıyorsunuz demektir! Hem mutfakta israfı önleyen hem de ıspanağın yapraklarından bile daha lezzetli olan bu nefis zeytinyağlı, sofralarınızın yeni favorisi olacak.

MALZEMELER

Yaklaşık 1 kilo ıspanaktan geriye kalan ıspanak kökleri (Saplarıyla birlikte yaklaşık 2-3 parmak uzunluğunda kesilmiş)

1 adet orta boy kuru soğan (Yemeklik doğranmış)

1 adet orta boy havuç (Halka veya yarım ay şeklinde dilimlenmiş)

2 diş sarımsak (İnce dilimlenmiş)

1 tepeleme yemek kaşığı pirinç (Yıkanmış ve süzülmüş)

Çeyrek su bardağı sızma zeytinyağı

Yarım limonun suyu (Ispanak köklerinin rengini koruması ve mayhoşluk vermesi için)

1 çay kaşığı toz şeker (Zeytinyağlıların olmazsa olmazı)

1 çay kaşığı tuz

1 çay bardağı sıcak su

ADIM ADIM YAPILIŞI

Ispanak kökleri toprağı çok fazla tutar. Kestiğiniz pembe kökleri geniş bir kaba alın ve üzerine bol su ile yarım çay bardağı sirke ekleyip en az 20 dakika bekletin. Kumlarının tamamen dibe çökmesi için bu suyu 2-3 kez değiştirerek kökleri tertemiz olana kadar nazikçe yıkayın ve süzün.

Geniş ve sığ bir zeytinyağlı tenceresine zeytinyağının yarısını alın. Üzerine doğranmış soğanları ve havuçları ekleyip havuçların rengi yağa geçene, soğanlar şeffaflaşana kadar orta ateşte soteleyin. Ardından sarımsakları ekleyip kokusu çıkana kadar 1 dakika daha çevirin.

Süzülmüş ıspanak köklerini tencereye ilave edin. Kökleri zedelemeden, tahta bir kaşıkla dıştan içe doğru hafifçe karıştırarak yağla bütünleşmelerini sağlayın.

Köklerin üzerine yıkanmış pirinçleri serpiştirin. Limon suyunu, toz şekeri ve tuzu ekleyin. Son olarak 1 çay bardağı sıcak suyu tencerenin kenarından gezdirerek ilave edin.

Tencerenin kapağını kapatın. Önce orta ateşte su fokurdayana kadar, ardından en kısık ateşte havuçlar ve ıspanak kökleri yumuşayana (yaklaşık 20-25 dakika) kadar pişirin.

Ocağın altını kapattıktan hemen sonra, kalan zeytinyağını yemeğin üzerine gezdirin (bu işlem yemeğin parlak ve çok daha lezzetli olmasını sağlar). Yemeği tenceresinden hiç çıkarmadan, oda sıcaklığına gelene kadar kendi buharında demlenmeye ve soğumaya bırakın.

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