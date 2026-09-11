Şipşak İtalyan klasiği: sosları sıyırtacak sarımsaklı ve tereyağlı makarna tarifi...

Restoran menülerinde ana yemeklerin altında o göz alıcı parlaklığıyla sunulan, sarımsak ve tereyağının muazzam uyumunu taşıyan bu pratik makarna, akşam sofralarının en büyük kurtarıcısı olmaya aday. İtalyanların meşhur 'Aglio e Olio' tekniğinden ilham alan ve nişastalı haşlama suyuyla kendi bağlayıcı sosunu yaratan bu tarif, krema kullanmadan kremamsı bir doku yakalamanın en lezzetli yolunu sunuyor. Üstelik hazırlaması sadece 10 dakika sürüyor.

MALZEMELER

Yarım paket uzun makarna (Spagetti veya Linguine sosu en iyi tutan çeşitlerdir)

3-4 diş taze sarımsak (Ezilmiş değil, incecik yaprak yaprak dilimlenmiş)

2 yemek kaşığı hakiki tereyağı

3 yemek kaşığı kaliteli sızma zeytinyağı

Çeyrek demet ince kıyılmış taze maydanoz

Tuz ve taze çekilmiş karabiber

İsteğe bağlı: 1 çay kaşığı pul biber (hafif acı bir dokunuş için)

Servis için: 2-3 yemek kaşığı rendelenmiş Parmesan veya İzmir tulumu/eski kaşar

ADIM ADIM YAPILIŞI VE SIRLARI

Derin bir tencerede bol suyu kaynatın. İçine deniz suyu tuzluluğunda olacak kadar tuz atın (Makarna tuzu bu aşamada çeker, sonradan eklenen tuz aynı tadı vermez). Makarnaları, pakette yazan süreden 2 dakika daha az haşlayarak 'al dente' (dişe gelir) kıvamda tutun.

Makarnayı süzmeden hemen önce, o nişastalı, bulanık haşlama suyundan 1 büyük su bardağı dolusu ayırmayı kesinlikle unutmayın. Bu su, yağ ile birleşip o ipeksi sosu oluşturacak sihirli malzemedir.

Geniş bir tavaya sızma zeytinyağını ve tereyağını alın. Yağ henüz çok kızmadan, ocağın altını en kısık seviyeye getirip incecik dilimlenmiş sarımsakları (ve pul biberi) tavaya ekleyin. Sarımsakların yağın içinde ağır ağır demlenerek aromasını bırakmasını sağlayın. Püf Noktası: Sarımsaklar asla esmerleşmemeli veya yanmamalıdır; yanarsa yemeğe acı bir tat verir.

Sarımsakların kokusu mutfağı sardığında ve hafifçe yumuşadıklarında, ayırdığınız nişastalı makarna suyundan yarım kepçe kadar tavaya ekleyin. Ocağın altını açın. Su ve yağın fokurdayıp birleşerek hafif kremsi, bulanık bir sos (emülsiyon) haline geldiğini göreceksiniz.

Süzdüğünüz (veya bir maşayla doğrudan tencereden aldığınız) al dente makarnaları bu fokurdayan sarımsaklı sosun içine aktarın. Makarnalar, o kalan hafif çiğliğini bu lezzetli sosun içinde çekerek pişmeye devam etmelidir. Makarna sosu çekip kurumaya başlarsa, ayırdığınız sudan azar azar eklemeye devam edin.

Makarna, tavadaki suyu çekip üzerinde parlak bir katman oluştuğunda ocağın altını kapatın. İnce kıyılmış taze maydanozu, karabiberi ve rendelenmiş peyniri ekleyip tavanın içinde hızlıca harmanlayın. Kremalı tavuğunuzun yanına, dumanı tüterken bekletmeden servis yapın.