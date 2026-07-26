Şişkinliğe son: 15 dakikada glütensiz ve pratik 5 şipşak tatlı tarifi...

UN YOK, YAĞ YOK: "3 MALZEMELİ FISTIK EZMELİ KURABİYE" Malzemeler: 1 su bardağı şekersiz fıstık ezmesi 1 adet yumurta Yarım çay bardağı bal (veya hurma özü) Yapılışı: Derin bir kapta tüm malzemeleri bir spatula yardımıyla pürüzsüz olana kadar karıştırın. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve yağlı kağıt serili tepsiye dizin. Üzerlerine bir çatalla bastırarak yassılaştırın ve o klasik şekli verin. Önceden ısıtılmış 180°C fırında sadece 10-12 dakika pişirin. Fırından çıkınca yumuşak olacaktır, soğudukça kıvamını bulur.

RENKLİ VE BUZ GİBİ BİR ATIŞTIRMALIK: "MEYVELİ YOĞURT BARLARI" Malzemeler: 2 su bardağı süzme yoğurt (veya koyu kıvamlı ev yoğurdu) 2 yemek kaşığı bal Üzeri için: Dilimlenmiş çilek, yaban mersini ve file badem (veya Antep fıstığı) Yapılışı: Yoğurdu ve balı bir kasede iyice çırpın. Fırın tepsisine veya geniş bir borcama yağlı kağıt serin. Ballı yoğurdu kağıdın üzerine yaklaşık yarım santim kalınlığında, eşit bir tabaka halinde yayın. Üzerine meyveleri ve kuru yemişleri serpiştirin. Dondurucuda en az 3-4 saat (tamamen sertleşene kadar) bekletin. Donan yoğurdu elinizle iri ve düzensiz parçalar halinde kırarak (bar şeklinde) hemen servis yapın.

VİTRİNLERİ KISKANDIRAN SUNUM: "ORMAN MEYVELİ CHIA PUDİNG" Malzemeler: 3 yemek kaşığı chia tohumu 1 su bardağı süt 1 tatlı kaşığı bal Arası için: Çatalla ezilmiş taze böğürtlen veya çilek püresi Yapılışı: Akşamdan (veya tüketmeden en az 2 saat önce) chia tohumlarını, sütü ve balı bir kavanoza alın. Tohumların topaklanmaması için ilk 10 dakika içinde iki kez iyice karıştırın. Karışım buzdolabında bekledikçe jel kıvamını alacaktır. Servis yapacağınız bardağın tabanına meyve püresini koyun, üzerine koyulaşan chia pudingini ilave edin. En üste taze meyveler ekleyerek sunum yapın.

PİŞMEYEN ENERJİ BOMBASI: "KAKAOLU HURMA TOPLARI" Malzemeler: 1 su bardağı çekirdeksiz yumuşak hurma (Sıcak suda 10 dk bekletilmiş) 1 su bardağı çiğ badem veya ceviz içi 2 yemek kaşığı kakao Bulamak için: Hindistan cevizi rendesi veya toz fıstık Yapılışı: Sıcak suda yumuşattığınız hurmaların suyunu iyice süzün. Mutfak robotuna (rondoya) bademleri (veya cevizleri) alıp iri kum kıvamına gelene kadar çekin. Üzerine hurmaları ve kakaoyu ekleyip, karışım yapışkan bir hamur halini alana kadar robotu çalıştırmaya devam edin. Harçtan küçük parçalar koparıp elinizle top şekli verin. Dışını Hindistan cevizine bulayıp buzdolabında 20 dakika dinlendirdikten sonra servis yapın.