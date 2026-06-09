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Şişkinlik yapmayan enfes lezzet: Glütensiz ıspanaklı börek tarifi

Şişkinlik yapmayan enfes lezzet: Glütensiz ıspanaklı börek tarifi

9.06.2026 11:47:00
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Haber Merkezi
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Şişkinlik yapmayan enfes lezzet: Glütensiz ıspanaklı börek tarifi

Glüten içermeyen, yufkasız ve mısır unuyla hazırlanan bu ıspanaklı börek; hem hafif hem de besleyici bir alternatif arayanlar için nefis bir seçenek sunuyor. İşte şişkinlik yapmayan enfes glütensiz ıspanaklı börek tarifi...
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Glütensiz beslenme son yıllarda sadece bir zorunluluk değil, aynı zamanda daha hafif ve dengeli beslenmek isteyenlerin de tercihi haline geldi. İşte tam da bu noktada yufka kullanmadan hazırlanan glütensiz ıspanaklı börek, klasik börek lezzetini daha sağlıklı bir formda yeniden yorumluyor. İşte şişkinlik yapmayan enfes glütensiz ıspanaklı börek tarifi...

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GLÜTENSİZ ISPANAKLI BÖREK TARİFİ

Malzemeler

Börek harcı için:

2 adet yumurta

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı mısır unu

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

2 su bardağı doğranmış ıspanak

1/2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Üzeri için:

1 tatlı kaşığı susam

1,5 çay kaşığı çörek otu

GLÜTENSİZ ISPANAKLI BÖREK YAPILIŞI

Yumurta, yoğurt, tuz, karabiber ve kabartma tozunu geniş bir kapta karıştırın.

Mısır ununu ekleyerek pürüzsüz bir hamur elde edin.

Doğranmış ıspanakları karışıma ekleyip homojen şekilde dağıtın.

Yağlanmış fırın kabına karışımı dökün.

Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirin.

Susam ve çörek otu ile son dokunuşu yapın.

Önceden ısıtılmış 185°C fırında yaklaşık 25 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.

Dilimleyerek sıcak veya ılık servis edin.

Afiyet olsun!

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