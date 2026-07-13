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Sofralara ferahlık katan lezzet: Deniz börülcesi salatası tarifi

Sofralara ferahlık katan lezzet: Deniz börülcesi salatası tarifi

13.07.2026 00:06:00
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Haber Merkezi
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Sofralara ferahlık katan lezzet: Deniz börülcesi salatası tarifi

Kendine özgü aroması ve hafif yapısıyla sofraların vazgeçilmez mezeleri arasında yer alan deniz börülcesi salatası, özellikle balık menülerinin en sevilen eşlikçilerinden biri oluyor. Doğru haşlama süresi ve limonlu sosuyla hazırlanan bu tarif, hem sağlıklı hem de lezzetli bir alternatif sunuyor. İşte deniz börülcesi salatası tarifi, malzemeleri ve püf noktaları...

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Ege ve Akdeniz mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan deniz börülcesi salatası, zeytinyağı, limon ve sarımsağın uyumuyla sofralara ferah bir tat katıyor. Mineral bakımından zengin yapısıyla dikkat çeken deniz börülcesi, doğru şekilde temizlenip haşlandığında lezzetini en iyi şekilde ortaya çıkarıyor. Özellikle yaz aylarında soğuk meze olarak tercih edilen bu salata, kısa sürede hazırlanmasıyla da öne çıkıyor. Peki, deniz börülcesi salatası nasıl yapılır? İşte adım adım tarifi...

DENİZ BÖRÜLCESİ SALATASI İÇİN MALZEMELER

  • 1 demet deniz börülcesi
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 adet limonun suyu
  • 2 diş sarımsak
  • İsteğe bağlı nar ekşisi

Not: Deniz börülcesi doğal olarak tuzlu bir bitki olduğu için tarife ekstra tuz eklenmesi genellikle önerilmez.

DENİZ BÖRÜLCESİ SALATASI NASIL YAPILIR?

Geniş bir tencerede suyu kaynatın ve deniz börülcelerini 8-10 dakika kadar haşlayın.

Haşlanan börülceleri süzerek soğuk suya alın. Bu işlem hem rengini korumasına hem de pişmenin durmasına yardımcı olur.

Soğuyan deniz börülcelerinin kalın saplarını ayıklayın ve yalnızca yumuşak kısımlarını servis tabağına alın.

Bir kasede zeytinyağı, limon suyu ve ezilmiş sarımsağı karıştırın.

Hazırladığınız sosu deniz börülcesinin üzerine gezdirin ve hafifçe karıştırın.

Dilerseniz birkaç damla nar ekşisi ekleyerek servis edebilirsiniz.

DENİZ BÖRÜLCESİ SALATASININ PÜF NOKTALARI

Deniz börülcesini fazla haşlamayın. Uzun süre pişirmek hem renginin solmasına hem de yumuşayıp dağılmasına neden olabilir.

Haşlama sonrası mutlaka soğuk sudan geçirin.

Saplarını temizlerken lifli kısımlarını tamamen ayırmaya özen gösterin.

Servis etmeden önce 15-20 dakika buzdolabında dinlendirmek lezzetini artırır.

Zeytinyağını kaliteli seçmek salatanın aromasını belirgin şekilde güçlendirir.

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