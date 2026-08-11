Sofraların ekşi lezzeti: Evde yapabileceğiniz 10 kışlık turşu tarifi

Yaz ve sonbaharda bolca bulunan sebze ve meyveleri kışa saklamanın en lezzetli yollarından biri turşu kurmaktır. Bakla, yeşil erik, bamya, acur ve patlıcan gibi farklı malzemelerle hazırlayabileceğiniz turşular, kış sofralarına eşlik eder. İşte evde hazırlayabileceğiniz 10 farklı kışlık turşu tarifi...

1. TAZE BAKLA TURŞUSU TARİFİ Klasik turşuların dışında bir lezzet arayanlar için taze bakla turşusu farklı bir seçenek. Sarımsak, hardal ve kişniş tohumlarıyla aroması zenginleşen baklalar, kısa sürede turşuya dönüşüyor. Malzemeler: 500-600 gram taze bakla

3-4 diş sarımsak

1/2 çay kaşığı hardal tohumu

1/2 çay kaşığı kişniş tohumu

1 adet defne yaprağı

1 çorba kaşığı kaya tuzu

1/4 su bardağı sirke

3-4 dal dereotu

İçme suyu Yapılışı: Baklaları yıkayıp varsa kılçıklarını temizleyin ve tek lokmalık parçalar halinde kesin. Bol suda yaklaşık 5 dakika haşlayıp süzün ve soğuk sudan geçirin. Kaya tuzunu yarım su bardağı içme suyunda eritin ve sirkeyi ekleyin. Temiz kavanozun dibine defne yaprağını yerleştirin. Baklaları sarımsaklarla birlikte kavanoza doldurun. Hardal ve kişniş tohumlarını ekledikten sonra hazırladığınız tuzlu ve sirkeli suyu kavanoza dökün. Baklaların üzerini tamamen kapatacak kadar içme suyu ekleyin. Dereotunu yerleştirin ve kavanozda mümkün olduğunca hava kalmamasına dikkat edin. Turşuyu uygun koşullarda bekletin.

2. YEŞİL ERİK TURŞUSU TARİFİ Ekşi ve ferah lezzetleri sevenlerin ilgisini çekecek yeşil erik turşusu, özellikle kuru fasulye ve pilav gibi yemeklerin yanında servis edilebilir. Malzemeler: 1,5-2 kilogram yeşil erik

10 diş sarımsak

1 adet limonun suyu

1/2 su bardağı üzüm sirkesi

1,5 litre kaynar su

4 yemek kaşığı kaya tuzu

1 tatlı kaşığı şeker

1/4 demet dereotu

1 avuç nohut Yapılışı: Erikleri, dereotunu ve nohudu güzelce yıkayıp süzün. Erikleri kavanoza yerleştirirken aralarına sarımsak ve nohutları ekleyin. Kaynar suya kaya tuzu, sirke, limon suyu ve şekeri ekleyip tuz tamamen eriyene kadar karıştırın. Karışımı soğumaya bırakın. Turşu suyu tamamen soğuduğunda kavanoza dökün. Üzerine dereotunu ekleyip kapağını sıkıca kapatın. Uygun koşullarda beklettikten sonra açılan kavanozu buzdolabında muhafaza edin.

3. YAĞLI BİBER TURŞUSU TARİFİ Zeytinyağının aromasıyla farklılaşan yağlı biber turşusu, özellikle acılı ve sarımsaklı turşuları sevenler için güzel bir alternatif. Malzemeler: 500 gram sivri kıl biber

6 diş sarımsak

1 su bardağı üzüm sirkesi

1 yemek kaşığı kaya tuzu

1 su bardağı zeytinyağı

1 su bardağı su Yapılışı: Biberleri yıkayıp saplarından uçlarına doğru hafifçe çizin. Sirke, zeytinyağı, su ve tuzu geniş bir tencereye alıp kaynatın. Kaynamaya başlayan karışıma biberleri ve hafifçe ezilmiş sarımsakları ekleyin. Biberleri 2-3 dakika pişirin. Biberleri maşa yardımıyla temiz kavanozlara yerleştirin. Sıcak turşu suyunu üzerine ekleyin. Kavanozları uygun şekilde kapatıp soğuttuktan sonra buzdolabında muhafaza edin.

4. PATLICAN TURŞUSU TARİFİ Sebzeli ve bol aromalı turşuları sevenlerin favorilerinden biri olabilecek patlıcan turşusu, lahana, havuç, biber ve sarımsaklı iç harcıyla hazırlanıyor. Malzemeler: 2 kilogram küçük turşuluk patlıcan

1 küçük boy beyaz lahana

1 havuç

3 adet kırmızı biber

1 demet maydanoz

Kaya tuzu

1 su bardağı üzüm sirkesi

1 baş sarımsak

1 çay kaşığı toz şeker

3-4 defne yaprağı Yapılışı: Patlıcanların sap ve uç kısımlarından biraz bırakarak uzunlamasına dört parçaya bölün. Kaynar suda yumuşayana kadar haşlayın. Haşlanan patlıcanları bir kabın içine alıp üzerine ağırlık koyun ve birkaç saat bekleterek acı suyunu bırakmalarını sağlayın. Lahana, kırmızı biber, maydanoz, sarımsak ve havucu doğrayıp karıştırın. Hazırladığınız harcı patlıcanların arasına doldurun ve maydanoz saplarıyla sararak kavanoza yerleştirin. Turşu suyu için gerekli miktardaki suyu hesaplayın. Her litre su için yaklaşık 1,5 yemek kaşığı kaya tuzu kullanarak salamurayı hazırlayın. Soğuyan salamuraya sirkeyi ekleyin ve patlıcanların üzerini tamamen kapatacak şekilde kavanoza doldurun.

5. DOMATES TURŞUSU TARİFİ Kışlık turşu tarifleri arasında en sevilen seçeneklerden biri olan yeşil domates turşusu, sarımsak ve acı biberle birlikte hazırlanıyor. Malzemeler: 3 kilogram yeşil domates

1 baş sarımsak

1 çay bardağı küçük acı biber

500 ml sirke

3 yemek kaşığı kaya tuzu

1 tatlı kaşığı limon tuzu

İçme suyu Yapılışı: Domatesleri yıkayın ve birkaç yerinden çatalla delin. Kavanoza yerleştirirken aralarına sarımsak ve acı biberleri ekleyin. Sirke, kaya tuzu ve limon tuzunu karıştırarak tuzu eritin. Hazırladığınız karışımı domateslerin üzerine dökün ve kalan kısmı içme suyuyla tamamlayın. Kavanozları sıkıca kapatıp uygun koşullarda bekletin. Açıldıktan sonra buzdolabında muhafaza edin.

6. TAZE BAMYA TURŞUSU TARİFİ Bamyanın farklı bir şekilde değerlendirilmesini sağlayan bu tarif, sarımsak, dereotu, maydanoz ve acı biberle aromalandırılıyor. Malzemeler: 1 kilogram taze bamya

4-5 çay bardağı sirke

10 çay bardağı kaynar su

1 adet limon

5-6 dal maydanoz

5-6 dal dereotu

7-8 diş sarımsak

3 adet acı biber

3-4 yemek kaşığı tuz Yapılışı: Sarımsakları soyup ikiye bölün. Kavanozun dibine bir miktar sarımsak yerleştirin. Bamyaları yıkayıp kavanoza doldurun. Aralara maydanoz, dereotu, acı biber ve sarımsak ekleyin. Su, sirke, limon ve tuzu karıştırarak salamurayı hazırlayın ve kavanoza dökün. Kavanozu uygun şekilde kapatıp serin bir yerde bekletin. Turşu olgunlaştıktan sonra buzdolabında muhafaza edin.

7. ACUR TURŞUSU TARİFİ Çıtır yapısıyla turşu sofralarının sevilen lezzetlerinden olan acur, sarımsak ve fesleğenle birleşerek aromatik bir turşuya dönüşüyor. Malzemeler: 2 kilogram ince acur

2 yemek kaşığı tuz

2 baş sarımsak

Sirke

1 çay kaşığı limon tuzu

Taze fesleğen

1 avuç nohut

İçme suyu Yapılışı: Sarımsakları soyup küçük parçalara ayırın. Acurun birkaç yerine kürdanla delik açın. Acuru kavanoza yerleştirirken aralarına sarımsakları ve nohudu ekleyin. Üzerine taze fesleğen dallarını yerleştirin. Tuz, sirke, limon tuzu ve içme suyunu ekleyerek kavanozu doldurun. Uygun şekilde kapatıp serin ve güneş almayan bir yerde bekletin.

8. ACI BİBER TURŞUSU TARİFİ Acı biber sevenler için sofraların vazgeçilmez eşlikçilerinden biri olan acı biber turşusu, az malzemeyle hazırlanabiliyor. Malzemeler: 300 gram küçük acı biber

8 diş sarımsak

1 çay bardağı sirke

1 yemek kaşığı kaya tuzu

1 tatlı kaşığı şeker

İçme suyu Yapılışı: Biberleri yıkayıp tamamen kurulayın. Temiz kavanozun dibine sarımsakları yerleştirin. Biberleri kavanoza doldurup üst kısmına yeniden sarımsak ekleyin. Sirke, şeker ve tuzu ilave edin. Üzerini uygun miktarda suyla tamamlayıp kavanozu kapatın. Turşuyu olgunlaşması için uygun koşullarda bekletin.

9. FASULYE TURŞUSU TARİFİ Taze fasulyeyi yalnızca yemek olarak değil, turşu şeklinde de değerlendirebilirsiniz. Çıtır dokusunu koruyan fasulye turşusu özellikle kış sofralarına çok yakışıyor. Malzemeler: Taze fasulye

Sarımsak

Kaya tuzu

Sirke

İçme suyu Yapılışı: Taze fasulyelerin uçlarını temizleyip ikiye bölün. Fasulyeleri yaklaşık 15 dakika haşlayın ancak tamamen yumuşamamalarına dikkat edin. Kaynar suya tuz ekleyip eritin. Su tamamen soğuduktan sonra sirkeyi ekleyin. Fasulyeleri kavanozlara yerleştirin. Ortalarına sarımsakları ekleyip kalan kısmı fasulyelerle doldurun. Hazırladığınız tuzlu ve sirkeli suyu kavanozlara ekleyip kapaklarını sıkıca kapatın. Turşuyu uygun koşullarda olgunlaştırın.