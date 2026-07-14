Sofraların en farklı atıştırmalığı: Çıtır zeytin tarifi

Klasik zeytin sunumlarından sıkılanlar için çıtır zeytin tarifi, hem görünümü hem de lezzetiyle sofralara farklılık katıyor. Altın renginde kızaran dış kaplaması ve içindeki aromatik zeytinle hazırlanan bu tarif; kahvaltılardan davet sofralarına, çay saatlerinden film keyiflerine kadar pek çok ana eşlik ediyor. İşte enfes çıtır zeytin tarifi...