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Sofraların en farklı atıştırmalığı: Çıtır zeytin tarifi
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Sofraların en farklı atıştırmalığı: Çıtır zeytin tarifi

14.07.2026 18:14:00
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Haber Merkezi
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Sofraların en farklı atıştırmalığı: Çıtır zeytin tarifi

Dışı altın renginde çıtır, içi aromatik zeytinle dolu bu tarif, atıştırmalık sofralarına farklı bir lezzet katıyor. İşte enfes çıtır zeytin tarifi...

Sofraların en farklı atıştırmalığı: Çıtır zeytin tarifi

Klasik zeytin sunumlarından sıkılanlar için çıtır zeytin tarifi, hem görünümü hem de lezzetiyle sofralara farklılık katıyor. Altın renginde kızaran dış kaplaması ve içindeki aromatik zeytinle hazırlanan bu tarif; kahvaltılardan davet sofralarına, çay saatlerinden film keyiflerine kadar pek çok ana eşlik ediyor. İşte enfes çıtır zeytin tarifi...

Sofraların en farklı atıştırmalığı: Çıtır zeytin tarifi

ÇITIR ZEYTİN TARİFİ

Malzemeler:

  • 200 gram dolgulu yeşil zeytin
  • 1 su bardağı panko (veya galeta unu)
  • 3/4 su bardağı un
  • 1/2 su bardağı su
  • Bir tutam tuz
  • Kızartmak için sıvı yağ

ÇITIR ZEYTİN YAPILIŞI

Derin bir kapta un, su ve tuzu çırparak pürüzsüz, koyu kıvamlı bir bulamaç hazırlayın.

Zeytinleri hafifçe una bulayın.

Ardından hazırladığınız bulamaca batırın.

Son olarak her tarafını panko ile kaplayın.

Sıvı yağı iyice kızdırın ve zeytinleri altın sarısı renk alana kadar kızartın.

Fazla yağını çekmesi için havlu kağıt üzerine alın.

Sıcak olarak, sevdiğiniz soslarla birlikte servis edin.

Afiyet olsun!

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