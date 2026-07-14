Sofraların en farklı atıştırmalığı: Çıtır zeytin tarifi

Klasik zeytin sunumlarından sıkılanlar için çıtır zeytin tarifi, hem görünümü hem de lezzetiyle sofralara farklılık katıyor. Altın renginde kızaran dış kaplaması ve içindeki aromatik zeytinle hazırlanan bu tarif; kahvaltılardan davet sofralarına, çay saatlerinden film keyiflerine kadar pek çok ana eşlik ediyor. İşte enfes çıtır zeytin tarifi...
ÇITIR ZEYTİN TARİFİ
Malzemeler:
- 200 gram dolgulu yeşil zeytin
- 1 su bardağı panko (veya galeta unu)
- 3/4 su bardağı un
- 1/2 su bardağı su
- Bir tutam tuz
- Kızartmak için sıvı yağ
ÇITIR ZEYTİN YAPILIŞI
Derin bir kapta un, su ve tuzu çırparak pürüzsüz, koyu kıvamlı bir bulamaç hazırlayın.
Zeytinleri hafifçe una bulayın.
Ardından hazırladığınız bulamaca batırın.
Son olarak her tarafını panko ile kaplayın.
Sıvı yağı iyice kızdırın ve zeytinleri altın sarısı renk alana kadar kızartın.
Fazla yağını çekmesi için havlu kağıt üzerine alın.
Sıcak olarak, sevdiğiniz soslarla birlikte servis edin.
Afiyet olsun!