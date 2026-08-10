Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sofraların ferah yıldızları: Birbirinden pratik ve lezzetli 5 yoğurtlu meze
Paylaş

Sofraların ferah yıldızları: Birbirinden pratik ve lezzetli 5 yoğurtlu meze

10.08.2026 17:36:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Sofraların ferah yıldızları: Birbirinden pratik ve lezzetli 5 yoğurtlu meze

Zengin davet sofralarının, mangal keyiflerinin veya hafif geçiştirilmek istenen akşam öğünlerinin olmazsa olmazı mezeler, yoğurdun ferahlatıcı dokunuşuyla bambaşka bir boyuta taşınıyor. Hazırlaması pratik, görselliğiyle göz dolduran ve mideleri yormayan en lezzetli 5 yoğurtlu meze tarifi...

Sofraların ferah yıldızları: Birbirinden pratik ve lezzetli 5 yoğurtlu meze

KLASİKLERİN EN SEVİLENİ: NANE VE SARIMSAK AROMALI "HAYDARİ"

Malzemeler:

5 yemek kaşığı süzme yoğurt (Mutlaka tok kıvamlı olmalı)

1 kalın dilim beyaz peynir (Ezilmiş)

2 diş sarımsak (İnce ezilmiş)

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 yemek kaşığı tereyağı

Çeyrek demet ince kıyılmış dereotu

Çay kaşığının ucuyla tuz

Şipşak Yapılışı:

Gerçek bir haydari sulu olmaz; bu yüzden yoğurdun süzme olması şarttır. Küçük bir tavada tereyağını eritip kuru naneyi ekleyerek kokusu çıkana kadar hafifçe kavurun ve ılımaya bırakın. Derin bir kasede süzme yoğurt, ezilmiş beyaz peynir, sarımsak, dereotu ve tuzu pürüzsüz olana kadar çırpın. Üzerine ılıyan naneli tereyağını ekleyip spatula ile homojen bir şekilde karıştırın. Buzdolabında en az 1 saat dinlendirip soğuk servis yapın.

Sofraların ferah yıldızları: Birbirinden pratik ve lezzetli 5 yoğurtlu meze

KÖZ KOKUSUNA DOYAMAYANLARA: "TAHİNLİ KÖZ PATLICAN MUTABBAL"

Malzemeler:

3 adet bostan patlıcan (Közlenmiş)

3 yemek kaşığı tahin

3 yemek kaşığı süzme yoğurt

2 diş ezilmiş sarımsak

1 yemek kaşığı taze limon suyu

Üzeri için zeytinyağı ve taze nane yaprakları

1 çay kaşığı tuz

Şipşak Yapılışı:

Közlenmiş patlıcanların kabuklarını dikkatlice soyun ve içlerini bıçakla incecik, püre kıvamına gelene kadar kıyın (Kesinlikle mutfak robotuna çekmeyin, dokusu bozulur). Derin bir kasede süzme yoğurt, tahin, limon suyu, ezilmiş sarımsak ve tuzu çırparak pürüzsüz bir sos elde edin. Bıçakla kıyılmış patlıcanları bu tahinli-yoğurtlu karışıma ekleyip tamamen bütünleşene kadar karıştırın. Servis tabağına yayıp üzerine zeytinyağı gezdirerek sunuma hazırlayın.

Sofraların ferah yıldızları: Birbirinden pratik ve lezzetli 5 yoğurtlu meze

YAZ SOFRALARININ FERAHLIĞI: "BAHARATLI NOHUTLU SEMİZOTU"

Malzemeler:

1 bağ semizotu (Sadece yaprak kısımları yıkanıp kurutulmuş)

1 su bardağı haşlanmış nohut

5 yemek kaşığı yoğurt (Yarısı süzme, yarısı normal)

2 diş sarımsak (Ezilmiş)

1 tatlı kaşığı tatlı toz kırmızı biber ve pul biber

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

Şipşak Yapılışı:

Semizotu yapraklarını iri iri koparın (bıçak değdirmemeye özen gösterin). Bir kasede sarımsaklı ve tuzlu yoğurdu hazırlayıp semizotu yapraklarıyla nazikçe, yaprakları ezmeden harmanlayın ve yayvan bir servis tabağına alın. Küçük bir tavada zeytinyağını ısıtın; içine haşlanmış nohutları, toz kırmızı biberi ve pul biberi ekleyerek nohutlar dıştan hafifçe çıtırlaşana kadar kavurun. Hazırladığınız sıcak ve baharatlı nohutları, soğuk yoğurtlu semizotunun tam ortasına dökerek görsel bir tezat ve lezzet patlaması yaratın.

Sofraların ferah yıldızları: Birbirinden pratik ve lezzetli 5 yoğurtlu meze

RENGİYLE GÖZ ALAN: "CEVİZLİ HAVUÇ TARATOR"

Malzemeler:

3 adet büyük boy havuç (Rendelenmiş)

1 çay bardağı iri çekilmiş ceviz içi

4 yemek kaşığı süzme yoğurt ve 2 yemek kaşığı normal yoğurt (Kıvamı dengelemek için)

2 diş ezilmiş sarımsak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

Şipşak Yapılışı:

Rendelenmiş havuçları geniş bir tavaya alın, üzerine zeytinyağını ekleyip orta ateşte havuçlar diriliğini kaybedip yumuşayana kadar (yaklaşık 5-6 dakika) soteleyin. Sotelenen havuçları geniş bir tabağa alarak tamamen soğumaya bırakın (Sıcakken yoğurda eklenirse yoğurdu keser ve sulandırır). Ayrı bir kapta süzme yoğurt, normal yoğurt, ezilmiş sarımsak ve tuzu pürüzsüz olana kadar çırpın. Tamamen soğuyan havuçları ve ceviz içini bu yoğurtlu karışıma ekleyip iyice harmanlayarak servis tabağına alın.

Sofraların ferah yıldızları: Birbirinden pratik ve lezzetli 5 yoğurtlu meze

ZARİF VE DENGELİ BİR DOKUNUŞ: "DEROTLU KABAK ŞAYAN"

Malzemeler:

3 adet orta boy kabak

1 çay bardağı ince çekilmiş ceviz veya file badem

4 yemek kaşığı süzme yoğurt

2 diş ezilmiş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Çeyrek demet ince kıyılmış dereotu

1 çay kaşığı tuz

Şipşak Yapılışı:

Kabakları rendeleyin ve sularını avucunuzda sıkarak iyice süzdürün (suyunu sıkmak, mezenin formunu koruması için en önemli adımdır). Geniş bir tavaya zeytinyağını alın, suyu sıkılmış kabakları ekleyip kısık ateşte kabaklar yumuşayıp kalan suyunu da çekene kadar kavurun. Kavrulan kabakları soğuması için ayrı bir tabağa alın. Geniş bir kasede süzme yoğurt, sarımsak, ince kıyılmış dereotu, ceviz ve tuzu çırpın. Tamamen soğuyan kabakları bu sosa ilave edip karıştırın. En az 2 saat buzdolabında demlenmesini sağlayıp, üzerini dereotu saplarıyla süsleyerek servis yapın.

İlgili Konular: #Yoğurt #meze #meze tarifi

İlgili Haberler

Günlük protein hedefini zirveye taşıyan pratik lezzet: Ispanaklı ve lorlu hindi rulo tarifi
Günlük protein hedefini zirveye taşıyan pratik lezzet: Ispanaklı ve lorlu hindi rulo tarifi İçerisindeki lor peyniri ve ıspanak sayesinde hem kalsiyum hem de demir açısından zenginleşen bu tarif, yoğun tempolu günlerin ardından kas onarımını destekleyen kusursuz ve doyurucu bir ana öğün alternatifi.
Tüm lezzet tek tencerede: Meksika usulü makarna tarifi
Tüm lezzet tek tencerede: Meksika usulü makarna tarifi Meksika mutfağının baharatlı lezzetlerini makarnayla buluşturan bu tarif, tek tencerede kolayca hazırlanmasıyla öne çıkıyor.
Tatlı krizlerine hafif çözüm: Yüksek proteinli fit tiramisu tarifi...
Tatlı krizlerine hafif çözüm: Yüksek proteinli fit tiramisu tarifi... Özellikle yoğun tempolu çalışma günlerinin veya sınav dönemlerinin ardından "temiz" bir tatlı arayışına girenlerin favorisi olacak bu kupta fit Tiramisu, klasik tarifin o efsanevi kahve aromasını ve ipeksi dokusunu birebir sunarken porsiyon başına sağladığı yüksek proteinle de yüz güldürüyor.