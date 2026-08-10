Sofraların ferah yıldızları: Birbirinden pratik ve lezzetli 5 yoğurtlu meze

KLASİKLERİN EN SEVİLENİ: NANE VE SARIMSAK AROMALI "HAYDARİ" Malzemeler: 5 yemek kaşığı süzme yoğurt (Mutlaka tok kıvamlı olmalı) 1 kalın dilim beyaz peynir (Ezilmiş) 2 diş sarımsak (İnce ezilmiş) 1 tatlı kaşığı kuru nane 1 yemek kaşığı tereyağı Çeyrek demet ince kıyılmış dereotu Çay kaşığının ucuyla tuz Şipşak Yapılışı: Gerçek bir haydari sulu olmaz; bu yüzden yoğurdun süzme olması şarttır. Küçük bir tavada tereyağını eritip kuru naneyi ekleyerek kokusu çıkana kadar hafifçe kavurun ve ılımaya bırakın. Derin bir kasede süzme yoğurt, ezilmiş beyaz peynir, sarımsak, dereotu ve tuzu pürüzsüz olana kadar çırpın. Üzerine ılıyan naneli tereyağını ekleyip spatula ile homojen bir şekilde karıştırın. Buzdolabında en az 1 saat dinlendirip soğuk servis yapın.

KÖZ KOKUSUNA DOYAMAYANLARA: "TAHİNLİ KÖZ PATLICAN MUTABBAL" Malzemeler: 3 adet bostan patlıcan (Közlenmiş) 3 yemek kaşığı tahin 3 yemek kaşığı süzme yoğurt 2 diş ezilmiş sarımsak 1 yemek kaşığı taze limon suyu Üzeri için zeytinyağı ve taze nane yaprakları 1 çay kaşığı tuz Şipşak Yapılışı: Közlenmiş patlıcanların kabuklarını dikkatlice soyun ve içlerini bıçakla incecik, püre kıvamına gelene kadar kıyın (Kesinlikle mutfak robotuna çekmeyin, dokusu bozulur). Derin bir kasede süzme yoğurt, tahin, limon suyu, ezilmiş sarımsak ve tuzu çırparak pürüzsüz bir sos elde edin. Bıçakla kıyılmış patlıcanları bu tahinli-yoğurtlu karışıma ekleyip tamamen bütünleşene kadar karıştırın. Servis tabağına yayıp üzerine zeytinyağı gezdirerek sunuma hazırlayın.

YAZ SOFRALARININ FERAHLIĞI: "BAHARATLI NOHUTLU SEMİZOTU" Malzemeler: 1 bağ semizotu (Sadece yaprak kısımları yıkanıp kurutulmuş) 1 su bardağı haşlanmış nohut 5 yemek kaşığı yoğurt (Yarısı süzme, yarısı normal) 2 diş sarımsak (Ezilmiş) 1 tatlı kaşığı tatlı toz kırmızı biber ve pul biber 2 yemek kaşığı zeytinyağı 1 çay kaşığı tuz Şipşak Yapılışı: Semizotu yapraklarını iri iri koparın (bıçak değdirmemeye özen gösterin). Bir kasede sarımsaklı ve tuzlu yoğurdu hazırlayıp semizotu yapraklarıyla nazikçe, yaprakları ezmeden harmanlayın ve yayvan bir servis tabağına alın. Küçük bir tavada zeytinyağını ısıtın; içine haşlanmış nohutları, toz kırmızı biberi ve pul biberi ekleyerek nohutlar dıştan hafifçe çıtırlaşana kadar kavurun. Hazırladığınız sıcak ve baharatlı nohutları, soğuk yoğurtlu semizotunun tam ortasına dökerek görsel bir tezat ve lezzet patlaması yaratın.

RENGİYLE GÖZ ALAN: "CEVİZLİ HAVUÇ TARATOR" Malzemeler: 3 adet büyük boy havuç (Rendelenmiş) 1 çay bardağı iri çekilmiş ceviz içi 4 yemek kaşığı süzme yoğurt ve 2 yemek kaşığı normal yoğurt (Kıvamı dengelemek için) 2 diş ezilmiş sarımsak 3 yemek kaşığı zeytinyağı 1 çay kaşığı tuz Şipşak Yapılışı: Rendelenmiş havuçları geniş bir tavaya alın, üzerine zeytinyağını ekleyip orta ateşte havuçlar diriliğini kaybedip yumuşayana kadar (yaklaşık 5-6 dakika) soteleyin. Sotelenen havuçları geniş bir tabağa alarak tamamen soğumaya bırakın (Sıcakken yoğurda eklenirse yoğurdu keser ve sulandırır). Ayrı bir kapta süzme yoğurt, normal yoğurt, ezilmiş sarımsak ve tuzu pürüzsüz olana kadar çırpın. Tamamen soğuyan havuçları ve ceviz içini bu yoğurtlu karışıma ekleyip iyice harmanlayarak servis tabağına alın.