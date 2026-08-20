Sofraların gözdesi olacak: Evde kolay Horhor kebabı nasıl yapılır?

Patlıcan ve kıymanın uyumunu sevenler için farklı bir alternatif olan Horhor kebabı, davet sofralarında da rahatlıkla servis edilebiliyor. Patlıcanların içinin doldurulmasıyla hazırlanan tarif, fırında pişirilerek lezzetini tamamlıyor.

HORHOR KEBABI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

4 adet patlıcan

300 gram kıyma

1 adet soğan

2 adet domates

2 adet yeşil biber

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı salça

Sıvı yağ

Tuz

Karabiber

Pul biber

Bir miktar su

HORHOR KEBABI NASIL YAPILIR?

Öncelikle patlıcanları yıkayıp sap kısımlarını temizleyin. Patlıcanların ortasını dikkatlice açarak içlerini hafifçe oyun. Patlıcanların tamamen parçalanmamasına dikkat edin.

Hazırlanan patlıcanları bir süre tuzlu suda bekleterek acılığının çıkmasını sağlayabilirsiniz. Ardından suyunu süzüp kurulayın.

Kıymalı harcı hazırlamak için tavaya sıvı yağ alın. Küçük doğranmış soğan ve sarımsağı ekleyerek kavurun. Ardından kıymayı ilave edip suyunu çekene kadar pişirin. Doğranmış biberleri ekledikten sonra salçayı ve küp şeklinde doğranmış domatesleri ilave edin.

Tuz ve baharatları da ekleyerek harcı birkaç dakika daha pişirin. Hazırladığınız kıymalı karışımı patlıcanların içerisine doldurun.

HORHOR KEBABI FIRINDA NASIL PİŞİRİLİR?

Doldurulan patlıcanları fırın kabına yerleştirin. Üzerlerine veya aralarına domates ve biber ekleyebilirsiniz.

Fırın kabının tabanına az miktarda su ve isteğe bağlı olarak salçalı sos ilave edin. Önceden ısıtılmış fırında patlıcanlar yumuşayana, kıymalı harç tamamen pişene ve üzeri hafifçe kızarana kadar pişirin.

Pişirme süresi fırının özelliklerine ve patlıcanların büyüklüğüne göre değişebilir. Patlıcanların yumuşaması ve kıymalı harcın tamamen pişmesi, kebabın hazır olduğunu gösterir.