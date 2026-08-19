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Sofraların klasik lezzeti: Kolay Amerikan salatası tarifi

Sofraların klasik lezzeti: Kolay Amerikan salatası tarifi

19.08.2026 10:26:00
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Haber Merkezi
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Sofraların klasik lezzeti: Kolay Amerikan salatası tarifi

Sofraların klasik lezzetlerinden Amerikan salatası, sebzelerin mayonezli sosla buluşmasıyla hazırlanıyor. Özellikle et ve tavuk yemeklerinin yanında servis edilen bu salatayı evde pratik şekilde hazırlayabilirsiniz.
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Haşlanmış sebzelerin kornişon turşu ve mayonezli sosla buluşmasıyla hazırlanan Amerikan salatası, hem doyurucu hem de pratik bir seçenek. Özellikle davet sofralarında sıkça tercih edilen bu lezzet, kısa sürede hazırlanabiliyor.

AMERİKAN SALATASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

  • 3 adet patates
  • 2 adet havuç
  • 1 su bardağı bezelye
  • 5-6 adet kornişon turşu
  • Mayonez
  • Yoğurt
  • Tuz

AMERİKAN SALATASI NASIL YAPILIR?

Amerikan salatası hazırlamak için öncelikle patates ve havuçları soyup küçük küpler halinde doğrayın. Doğradığınız sebzeleri ayrı ayrı haşlayarak yumuşatın. Bezelyeleri de haşladıktan sonra tüm sebzelerin suyunu süzün ve soğumaya bırakın.

Kornişon turşuları küçük küpler halinde doğrayın. Soğuyan patates, havuç, bezelye ve turşuları geniş bir karıştırma kabına alın.

Ayrı bir kapta mayonez ve yoğurdu karıştırarak salatanın sosunu hazırlayın. Tuzunu da ekledikten sonra sosu sebzelerin üzerine dökün. Sebzeleri ezmeden, tüm malzemeler sosla birleşene kadar dikkatlice karıştırın.

Hazırladığınız Amerikan salatasını buzdolabında bir süre dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. Soğuk olarak tüketilen salata, özellikle ana yemeklerin yanında ferah ve pratik bir tamamlayıcı oluyor.

Amerikan salatası yaparken nelere dikkat edilmeli?

Sebzelerin fazla haşlanarak dağılmaması, salatanın kıvamı açısından önem taşıyor. Patates ve havuçların tamamen soğuduktan sonra sosla buluşturulması da mayonezli karışımın daha iyi kıvam almasına yardımcı oluyor.

Mayonez miktarını damak tadınıza göre artırıp azaltabilir, daha hafif bir tat için yoğurt miktarını biraz daha fazla kullanabilirsiniz. Hazırlanan salatanın buzdolabında dinlendirilmesi ise malzemelerin lezzetlerinin birbirine geçmesini sağlıyor.

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