Sofraların sevilen lezzeti: Gaziantep usulü patlıcan kebabı tarifi

Türk mutfağının sevilen yemeklerinden patlıcan kebabı, farklı yörelerde çeşitli şekillerde hazırlanıyor. Halka şeklinde doğranan patlıcanların kıymalı harçla buluştuğu yemek, domates ve biberle birlikte fırında pişiriliyor. Özellikle kalabalık sofralarda tercih edilen patlıcan kebabının yapımı da oldukça pratik.

PATLICAN KEBABI MALZEMELERİ

4-5 adet orta boy patlıcan

500 gram orta yağlı kıyma

1 adet soğan

2-3 diş sarımsak

1 adet domates

2 adet yeşil biber

1 tatlı kaşığı salça

Tuz

Karabiber

Pul biber

Kimyon

Sıvı yağ

PATLICAN KEBABI NASIL YAPILIR?

Patlıcanlar yıkandıktan sonra yaklaşık 3-4 santimetre kalınlığında dilimlenir. Acısının çıkması için tuzlu suda bir süre bekletilen patlıcanlar daha sonra sudan çıkarılıp iyice kurulanır.

Kıyma geniş bir kaba alınarak üzerine ince doğranmış soğan ve sarımsak eklenir. Tuz, karabiber, pul biber ve kimyon ilave edilerek tüm malzemeler iyice yoğrulur. Hazırlanan kıymalı harçtan patlıcan dilimleriyle benzer büyüklükte parçalar alınır.

Fırın tepsisine bir patlıcan bir köfte olacak şekilde sıralama yapılır. Aralara domates ve yeşil biber yerleştirilir. Ayrı bir kapta salça, sıcak su ve bir miktar sıvı yağ karıştırılarak hazırlanan sos tepsinin üzerine dökülür.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında patlıcanlar yumuşayıp köfteler tamamen pişene kadar yaklaşık 35-45 dakika pişirilir. Fırından çıkarılan patlıcan kebabı sıcak olarak servis edilir.