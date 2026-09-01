Sofraların şifa deposu: Taze bamya çorbası tarifi

Mevsimin sevilen sebzelerinden bamya, bu kez nefis ve doyurucu bir çorba olarak sofralara geliyor. Taze bamya, kuşbaşı et, domates ve salçayla hazırlanan taze bamya çorbası, limonun verdiği hafif ekşi lezzetle damaklarda iz bırakıyor. Peki taze bamya çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte nefis taze bamya çorbası tarifi ve püf noktaları...

TAZE BAMYA ÇORBASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

300 gram taze bamya

100 gram kuşbaşı dana eti

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

1 adet domates

1 yemek kaşığı domates salçası

Yarım yemek kaşığı biber salçası

Yarım limonun suyu

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 litre sıcak su

Tuz

Karabiber

Taze bamya çorbasında küçük ve körpe bamyaların kullanılması lezzet açısından önem taşıyor. Benzer tariflerde de bamyanın limonla birlikte hazırlanmasının hem lezzet hem de dokusu açısından tercih edildiği görülüyor.

TAZE BAMYA ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Öncelikle bamyalar güzelce yıkanır. Sap kısımları, bamyanın gövdesine fazla zarar vermeden koni şeklinde dikkatlice temizlenir. Bamyaların fazla kesilmemesi, yemeğin salyalanmasını önlemek açısından önemli püf noktalarından biridir.

Tencereye tereyağı ve zeytinyağı alınarak ısıtılır. Küçük kuşbaşı doğranmış etler eklenir ve suyunu salıp çekene kadar kavrulur. Ardından yemeklik doğranmış soğan ilave edilir.

Soğanlar yumuşadıktan sonra ince doğranmış sarımsak eklenir. Birkaç dakika kavrulduktan sonra domates ve biber salçası ilave edilerek salçanın kokusu çıkana kadar karıştırılır. Küp şeklinde doğranan domatesler de tencereye eklenerek bir süre pişirilir.

Hazırlanan bamyalar tencereye alınır ve fazla ezmeden nazikçe karıştırılır. Ardından limon suyu ilave edilir. Sıcak su, tuz ve karabiber de eklendikten sonra çorba kaynamaya bırakılır.

Kaynadıktan sonra ocağın altı kısılır. Etler ve bamyalar yumuşayana kadar yaklaşık 30-40 dakika kontrollü şekilde pişirilir. Benzer taze bamya tariflerinde de bamyaların kısık ateşte pişirilmesi ve fazla karıştırılmaması öneriliyor.