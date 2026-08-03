Sofraların vazgeçilmez Ege lezzeti: Ebegümeci kavurması tarifi

Doğal otlarla hazırlanan yemekler, özellikle Ege ve Akdeniz mutfağında önemli bir yere sahip. Bunlardan biri olan ebegümeci kavurması, taze ebegümeci yapraklarının zeytinyağıyla buluşmasıyla ortaya çıkan nefis bir lezzet sunuyor. Az malzemeyle hazırlanan bu tarif, besleyici yapısıyla da dikkat çekiyor.

EBEGÜMECİ KAVURMASI İÇİN MALZEMELER

1 büyük bağ taze ebegümeci

1 adet büyük kuru soğan

2 diş sarımsak

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

Yarım limonun suyu (isteğe bağlı)

EBEGÜMECİ KAVURMASI NASIL YAPILIR?

Ebegümecini bol suda birkaç kez yıkayarak toprağından arındırın.

Kalın saplarını ayıklayın ve yaprakları iri parçalar halinde doğrayın.

Kuru soğanı yemeklik, sarımsağı ise ince ince doğrayın.

Geniş bir tavada zeytinyağını ısıtın ve soğanları pembeleşinceye kadar kavurun.

Sarımsağı ekleyip kısa süre daha soteleyin.

Doğranmış ebegümecini tavaya ilave edin. İlk etapta fazla görünse de piştikçe hacmi azalacaktır.

Tuz ve baharatları ekleyerek ara ara karıştırın.

Kısık ateşte yaklaşık 10-15 dakika pişirin. Gerekirse birkaç yemek kaşığı sıcak su ilave edebilirsiniz.

Ocaktan aldıktan sonra isteğe bağlı olarak üzerine limon suyu gezdirin ve sıcak ya da ılık şekilde servis edin.