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Sofraların vazgeçilmez lezzeti: Patlıcanlı pilav tarifi

Sofraların vazgeçilmez lezzeti: Patlıcanlı pilav tarifi

13.07.2026 11:18:00
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Haber Merkezi
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Sofraların vazgeçilmez lezzeti: Patlıcanlı pilav tarifi

Lezzetiyle sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alan patlıcanlı pilav, doğru tekniklerle hazırlandığında tane tane dokusu ve nefis aromasıyla öne çıkıyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz patlıcanlı pilav tarifi ve püf noktaları.
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Patlıcanın eşsiz lezzetini pirinç pilavıyla buluşturan patlıcanlı pilav, hem ana yemeklerin yanında hem de tek başına doyurucu bir öğün olarak tercih ediliyor. Kızarmış ya da fırınlanmış patlıcanlarla hazırlanan bu tarif, doğru pirinç seçimi ve pişirme yöntemi sayesinde tane tane bir kıvam kazanıyor. Pratik hazırlanışı ve zengin aromasıyla öne çıkan patlıcanlı pilavın yapılışı, gerekli malzemeleri ve püf noktaları merak ediliyor.

MALZEMELER (4-6 KİŞİLİK)

  • 2 su bardağı pirinç
  • 2 orta boy patlıcan
  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 adet kuru soğan (isteğe bağlı)
  • 3 su bardağı sıcak su veya tavuk suyu
  • Tuz
  • Karabiber
  • 1 çay kaşığı yenibahar (isteğe bağlı)

Servis için:

  • İnce kıyılmış maydanoz
  • Kavrulmuş çam fıstığı veya badem (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Pirinci bol suyla yıkayın ve 20-30 dakika ılık tuzlu suda bekletin. Sürenin sonunda süzüp tekrar durulayın.

Patlıcanları alacalı soyup küp küp doğrayın. Acısının çıkması için 15-20 dakika tuzlu suda bekletin, ardından kurulayın.

Patlıcanları kızgın yağda altın rengi alana kadar kızartın ve fazla yağını almak için havlu kağıt üzerine çıkarın.

Tencereye tereyağı ve sıvı yağı alın. Kullanıyorsanız ince doğranmış soğanı pembeleşene kadar kavurun.

Süzülen pirinci ekleyip 4-5 dakika şeffaflaşıncaya kadar kavurun.

Kızarmış patlıcanları ilave edip nazikçe karıştırın.

Tuz, karabiber ve isteğe bağlı yenibaharı ekleyin. Sıcak suyu veya tavuk suyunu ilave edin.

Kaynamaya başlayınca ocağın altını kısın, kapağını kapatın ve suyunu çekene kadar yaklaşık 15 dakika pişirin.

Ocağı kapattıktan sonra pilavın üzerine temiz bir bez veya kağıt havlu koyup kapağını kapatın. 10-15 dakika demlendirin.

Hafifçe karıştırıp maydanoz ve isteğe bağlı çam fıstığı ile servis edin.

İlgili Konular: #Pirinç #patlıcanlı pilav

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