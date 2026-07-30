Sofranın yıldızı olacak pembe mucize: Göz alıcı pancar mutabbal tarifi...

Klasik mezelerden sıkılanlar ve sofrasında görsel bir şölen yaratmak isteyenler için, rengiyle göz kamaştıran, tahinin o yoğun aromasıyla damak çatlatan Pancar Mutabbal kusursuz bir alternatif...

MALZEMELER

2 adet orta boy kırmızı pancar (Yıkanmış ve kabuklu)

3 yemek kaşığı tahin

4 yemek kaşığı süzme yoğurt

2 diş sarımsak (Ezilmiş)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım limonun suyu

1 çay kaşığı tuz

Üzeri için: İri kıyılmış ceviz içi, taze nane yaprakları ve ekstra zeytinyağı

ADIM ADIM YAPILIŞI

Pancarları kabuklarıyla birlikte (vitamini ve rengi içinde kalsın diye) yumuşayana kadar haşlayın. Daha yoğun bir aroma isterseniz, alüminyum folyoya sarıp 200°C fırında da közleyebilirsiniz.

Pişen pancarların kabuklarını soyun. İncecik bir püre elde etmek için pancarları rendenin en ince tarafıyla rendeleyin veya mutfak robotundan geçirin. (Sulanırsa fazla suyunu hafifçe sıkın).

Derin bir karıştırma kabına süzme yoğurdu, tahini, ezilmiş sarımsakları, zeytinyağını, limon suyunu ve tuzu alın. Tüm malzemeleri pürüzsüz bir krema kıvamına gelene kadar çırpın.

Hazırladığınız tahinli yoğurtlu sosun içine püre halindeki pancarları ekleyin ve homojen, parlak pembe bir renk elde edene kadar iyice karıştırın.

Mutabbalı geniş ve yayvan bir servis tabağına alın. Üzerine kaşığın tersiyle estetik çukurlar açın. Bu çukurlara sızma zeytinyağı gezdirin, iri kıyılmış ceviz içi ve taze nane yapraklarıyla süsleyerek soğuk servis yapın.