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Sofranızın olmazsa olmazı: Haydari tarifi

Sofranızın olmazsa olmazı: Haydari tarifi

11.09.2026 13:53:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Sofranızın olmazsa olmazı: Haydari tarifi

Sarımsak, süzme yoğurt ve nanenin mükemmel uyumuyla hazırlanan; ferahlatıcı, yoğun kıvamlı ve her meze sofrasının vazgeçilmezi olan pratik bir klasik olarak dikkat çekiyor...

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Et ve tavuk yemeklerinin en lezzetli eşlikçisi, meze sofralarının ise tartışmasız başrolü olan haydari, doğru doku ve püf noktalarıyla hazırlandığında restoran kalitesinde bir lezzete dönüşüyor. Yoğun kıvamını kaybetmemesi ve s sulanmaması için sulu yoğurt yerine mutlaka süzme yoğurt tercih edilerek hazırlanan bu tarifi, birkaç pratik adımda evinizde kolayca yapabilirsiniz.

HAYDARİ TARİFİ

Malzemeler

  • 500 g süzme yoğurt (mümkünse katı ve yağlı)
  • 100 g beyaz peynir (yağlı ve sert ezine/süzme peynir)
  • 2 diş sarımsak (ezilmiş)
  • 1 yemek kaşığı kuru nane
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı tereyağı (naneyi yakmak için)
  • 4-5 dal taze dereotu (ince kıyılmış)
  • 1 çay kaşığı tuz (peynirin tuz oranına göre ayarlanabilir)

Yapılışı

  1. Küçük bir sos tavasında tereyağını eritin. Üzerine kuru naneyi ekleyip kısık ateşte nanenin kokusu çıkana kadar yaklaşık 30-40 saniye kavurun ve ocaktan alıp soğumaya bırakın. (Naneyi yağda hafifçe kavurmak aromayı açığa çıkarır ancak yakmamaya özen gösterilmelidir.)
  2. Derin bir karıştırma kabında beyaz peyniri çatalla tamamen pürüzsüz hale gelene kadar ezin.
  3. Ezilen peynirin üzerine süzme yoğurdu, ezilmiş sarımsağı, zeytinyağını ve ılıyan naneli yağı ekleyin.
  4. Bütün malzemeleri çırpıcı veya spatula yardımıyla homojen bir kıvam alana kadar karıştırın.
  5. İnce kıyılmış taze dereotunu da karışıma ekleyip nazikçe karıştırın. Tuzu damak tadınıza göre ayarlayın.
  6. Hazırladığınız haydarıyı servis tabağına alıp üzerini zeytinyağı ve taze dereotu yapraklarıyla süsleyin. Buzdolabında en az 1 saat dinlendirdikten sonra soğuk servis yapın.
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