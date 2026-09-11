Sofranızın olmazsa olmazı: Haydari tarifi

Et ve tavuk yemeklerinin en lezzetli eşlikçisi, meze sofralarının ise tartışmasız başrolü olan haydari, doğru doku ve püf noktalarıyla hazırlandığında restoran kalitesinde bir lezzete dönüşüyor. Yoğun kıvamını kaybetmemesi ve s sulanmaması için sulu yoğurt yerine mutlaka süzme yoğurt tercih edilerek hazırlanan bu tarifi, birkaç pratik adımda evinizde kolayca yapabilirsiniz.

HAYDARİ TARİFİ

Malzemeler

500 g süzme yoğurt (mümkünse katı ve yağlı)

100 g beyaz peynir (yağlı ve sert ezine/süzme peynir)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 yemek kaşığı kuru nane

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı (naneyi yakmak için)

4-5 dal taze dereotu (ince kıyılmış)

1 çay kaşığı tuz (peynirin tuz oranına göre ayarlanabilir)

Yapılışı