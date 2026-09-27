Soğuk günlerde içinizi ısıtacak tarif: Şehriyeli tavuk suyu çorbası

Özellikle soğuk günlerde sıcak yemeklere olan ilgi artarken, ev yapımı çorbalar da sofralarda daha sık yer buluyor. Şehriyeli tavuk suyu çorbası ise hafif ve doyurucu yapısıyla tercih edilen tariflerden biri. Birkaç temel malzemeyle hazırlanabilen çorba, limonla birlikte servis edildiğinde farklı bir lezzet kazanıyor.

ŞEHRİYELİ TAVUK SUYU ÇORBASI MALZEMELERİ

1 adet tavuk göğsü veya 2 adet tavuk budu

1 litre tavuk suyu

1 çay bardağı tel veya arpa şehriye

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

Tuz

Karabiber

İsteğe göre limon suyu

Bir tutam maydanoz

ŞEHRİYELİ TAVUK SUYU ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Öncelikle tavuk, üzerini geçecek kadar suyla tencereye alınarak haşlanır. Pişen tavuk kenara çıkarılır ve didiklenir. Tavuk suyu ise çorbanın temelini oluşturmak üzere süzülür.

Ayrı bir tencerede tereyağı eritilir ve un eklenerek kokusu çıkana kadar kısa süre kavrulur. Üzerine tavuk suyu yavaş yavaş eklenirken bir yandan da karıştırılır. Kaynamaya başlayan çorbaya şehriyeler ilave edilir.

Şehriyeler yumuşayana kadar çorba orta ateşte pişirilir. Ardından didiklenen tavuklar, tuz ve karabiber eklenir. Birkaç dakika daha kaynatıldıktan sonra ocaktan alınır.

Sıcak olarak servis edilen şehriyeli tavuk suyu çorbasının üzerine ince kıyılmış maydanoz serpilebilir. Arzu edenler çorbaya servis sırasında birkaç damla limon suyu da ekleyebilir.