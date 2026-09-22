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Soğuk günlerin iç ısıtan lezzeti: Zencefilli havuç çorbası tarifi
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Soğuk günlerin iç ısıtan lezzeti: Zencefilli havuç çorbası tarifi

22.09.2026 17:26:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Soğuk günlerin iç ısıtan lezzeti: Zencefilli havuç çorbası tarifi

Havuç, patates ve taze zencefille hazırlanan zencefilli havuç çorbası, pürüzsüz kıvamı ve aromatik tadıyla soğuk günlerde sofralara geliyor.

Soğuk günlerin iç ısıtan lezzeti: Zencefilli havuç çorbası tarifi

Çorba tarifleri arasında hem rengi hem de kendine özgü aromasıyla öne çıkan zencefilli havuç çorbası, sebzelerin zencefil dokunuşuyla buluşmasıyla hazırlanıyor. Soğan, patates ve havuç zeytinyağında kavrulduktan sonra sarımsak ve taze zencefil ekleniyor. Su ve baharatlarla pişirilen sebzeler yumuşadıktan sonra blenderdan geçirilerek pürüzsüz bir kıvam elde ediliyor. İşte soğuk günlerde sofraları ısıtacak zencefilli havuç çorbası tarifi...

Soğuk günlerin iç ısıtan lezzeti: Zencefilli havuç çorbası tarifi

ZENCEFİLLİ HAVUÇ ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

  • 2 adet kuru soğan
  • 1 adet patates
  • 5 adet havuç
  • 30 ml zeytinyağı
  • 1-2 diş sarımsak
  • 5 gram taze zencefil
  • 1200 ml su
  • Tuz
  • İri çekilmiş karabiber

Servis için:

  • Krema
  • Dereotu

ZENCEFİLLİ HAVUÇ ÇORBASI YAPILIŞI

Soğan, patates ve havuçların kabuklarını soyun. 

Sebzeleri çok küçük olmayacak şekilde doğrayın.

Zeytinyağını tencereye alın. 

Doğradığınız soğanları ekleyerek yumuşayana kadar kavurun.

Doğranmış havuç ve patatesleri tencereye ilave edin. 

Sebzeleri birkaç dakika soğanlarla birlikte kavurun.

Sarımsak ve taze zencefili ezin. 

Tencereye ekleyerek sebzelerle birlikte kısa süre kavurun.

1200 ml suyu tencereye ekleyin. 

Tuz ve iri çekilmiş karabiberle tatlandırın.

Çorbayı orta ateşte kaynamaya bırakın. 

Havuç ve patates tamamen yumuşayana kadar pişirin.

Sebzeler iyice yumuşadığında tencereyi ocaktan alın. 

Blender yardımıyla çorbayı pürüzsüz bir kıvam alana kadar çekin.

Blenderdan geçirilen çorbayı yeniden ocağa alın ve 5-6 dakika daha kaynatın.

Kıvamı çok koyu olursa bir miktar sıcak su ekleyebilirsiniz.

Hazırladığınız zencefilli havuç çorbasını kaselere paylaştırın. 

İsteğe göre üzerine krema gezdirip dereotu serpiştirerek sıcak servis edin.

Afiyet olsun!

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