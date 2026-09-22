Soğuk günlerin iç ısıtan lezzeti: Zencefilli havuç çorbası tarifi

Çorba tarifleri arasında hem rengi hem de kendine özgü aromasıyla öne çıkan zencefilli havuç çorbası, sebzelerin zencefil dokunuşuyla buluşmasıyla hazırlanıyor. Soğan, patates ve havuç zeytinyağında kavrulduktan sonra sarımsak ve taze zencefil ekleniyor. Su ve baharatlarla pişirilen sebzeler yumuşadıktan sonra blenderdan geçirilerek pürüzsüz bir kıvam elde ediliyor. İşte soğuk günlerde sofraları ısıtacak zencefilli havuç çorbası tarifi...