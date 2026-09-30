Sokak lezzetini evinize taşıyın: MasterChef balık dürüm tarifi

Balık, sebzeler ve lavaşın bir araya geldiği balık dürüm, kısa sürede hazırlanabilen doyurucu bir lezzet sunuyor. Uskumru veya levrek filetolarını soğan ve kapya biberle birlikte soteleyip baharatlarla tatlandırarak evde kolayca nefis bir balık dürüm hazırlayabilirsiniz. İşte nefis balık dürüm tarifi...

BALIK DÜRÜM TARİFİ

Malzemeler:

2 adet uskumru veya levrek fileto

2 adet lavaş

1 adet kuru soğan

2 adet kapya biber

Marul veya roka

Zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Pul biber

Kekik

Sumak

İsteğe bağlı 1 tatlı kaşığı soya sosu veya nar ekşisi

BALIK DÜRÜM YAPILIŞI

Kuru soğanı piyazlık, kapya biberleri ise jülyen şeklinde doğrayın.

Tavaya biraz zeytinyağı alıp soğan ve biberleri ekleyin.

Sebzeler yumuşayana kadar orta ateşte soteleyin.

İsteğe bağlı olarak bu aşamada az miktarda soya sosu ekleyebilirsiniz.

Uskumru veya levrek filetolarını ayrı bir tavada ya da ızgarada arkalı önlü pişirin.

Balıkların her iki tarafı da güzelce kızardığında üzerine tuz, karabiber, pul biber, kekik ve sumak serpin.

Lavaşın üzerine marul veya roka yerleştirin.

Pişirdiğiniz balığı iri parçalar halinde lavaşın üzerine alın.

Ardından sıcak sotelenmiş soğan ve kapya biberleri ekleyin.

Lavaşın kenarlarını içe doğru katlayıp sıkıca sarın.

Hazırladığınız dürümü isterseniz temiz bir tavada kısa süre çevirerek lavaşın hafifçe kızarmasını sağlayabilirsiniz.

Sıcak olarak servis edin.

Afiyet olsun!