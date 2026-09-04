Sokak lezzetlerinde yeni dönem: İki devin buluşması Smash Burger Taco tarifi...

Mutfakta saatlerce vakit geçirmek yerine hızlı, pratik ama lezzetli bir şölen yaratmak mümkün. Klasik köfte yoğurma derdini tamamen ortadan kaldıran bu yeni nesil lezzet, son günlerin en popüler gastronomi trendi. İncecik tortillanın üzerine doğrudan preslenen kıymanın, tavanın yüksek ısısıyla mühürlenip çıtırlaştığı ve eriyen cheddar peyniriyle bütünleştiği bu tarif, evdeki fast-food keyfini bambaşka bir boyuta taşıyor...

MALZEMELER

Temel Malzemeler:

4 adet küçük boy tortilla (Taco boyutunda lavaş)

350-400 gram orta yağlı dana kıyma (Yoğrulmamış, sadece 4 eşit top haline getirilmiş)

4 dilim cheddar peyniri

1'er çay kaşığı tuz ve taze çekilmiş karabiber

Tavayı hafifçe yağlamak için çok az sıvı yağ

İç Garnitürleri İçin:

4-5 yaprak kıvırcık marul (İncecik kıyılmış)

1 adet küçük boy kırmızı soğan (Çok ince küpler halinde doğranmış)

3-4 adet kornişon turşu (Minik küpler halinde doğranmış)

Burger Sosu İçin:

3 yemek kaşığı mayonez

1 yemek kaşığı ketçap

1 tatlı kaşığı hardal

1 tatlı kaşığı kornişon turşu suyu (Sosa o meşhur hafif mayhoş tadı verir)

Çay kaşığının ucuyla tatlı toz kırmızı biber

ADIM ADIM YAPILIŞI

Öncelikle ikonik burger sosunu hazırlayarak işe başlayın. Küçük bir kasede mayonez, ketçap, hardal, turşu suyu ve toz kırmızı biberi pürüzsüz olana dek karıştırın. Aromaların birbirine geçmesi için sosu buzdolabında beklemeye alın.

Smash burgerin en büyük özelliği etin köfte gibi yoğrulmamasıdır. Kıymayı sadece elinizle çok hafifçe toparlayarak yaklaşık 80-90 gramlık gevşek toplar haline getirin. Kesinlikle harç eklemeyin veya sıkıştırmayın; etin doğal dokusu korunmalıdır.

Geniş ve kalın tabanlı bir tavayı (varsa döküm tava mükemmel sonuç verir) ocağa alın ve yüksek ateşte dumanı tütüne kadar iyice ısıtın. Yüzeyini peçeteyle çok hafifçe yağlayın.

Kıymadan hazırladığınız topu kızgın tavaya koyun. Hemen üzerine bir adet tortilla ekmeğini kapatın. Ağır bir spatula, pres veya tencere altı yardımıyla tortillanın üzerinden kıymaya bütün gücünüzle bastırın. Kıymanın tortillanın kenarlarına kadar yayılıp incecik bir tabaka olmasını sağlayın.

Bu aşamada etin üzerine sadece tuz ve karabiber serpin. Etin kendi yağıyla kavrulup kenarlarının çıtır çıtır olması ve tamamen pişmesi için yüksek ateşte yaklaşık 2-3 dakika dokunmadan pişirin.

Spatulayı etin altına dikkatlice sokarak tortillayı tek hamlede ters çevirin (Kızarmış et üstte, tortilla altta kalacak). Etin üzerine hemen bir dilim cheddar peyniri yerleştirin. Tortillanın altı kızarıp hafifçe kıtırlaşırken, peynir de etin sıcağıyla eriyecektir (yaklaşık 1 dakika).

Tavadan aldığınız peynirli Smash Burger Taco'nun üzerine ince kıyım marul, kırmızı soğan ve kornişon turşu ekleyin. Hazırladığınız o ikonik burger sosundan bolca gezdirin. Tacoyu ortadan ikiye katlayarak dumanı tüterken, bekletmeden afiyetle tüketin.