Sokak lezzetlerine sağlıklı dokunuş: Kızartma derdi olmayan fırında çıtır falafel tarifi

Ortadoğu mutfağının tüm dünyayı kasıp kavuran o meşhur sokak lezzetini evlerinize taşıyoruz! Normalde bol yağda kızartılarak yapılan falafeli, fırın tepsisinde çok daha hafif, sağlıklı ve dışı çıtır çıtır olacak şekilde yorumu...

MALZEMELER

Çıtır Falafel Harcı İçin:

2 su bardağı nohut (Mutlaka bir gece önceden suda bekletilmiş ve çiğden kullanılacak, kesinlikle haşlanmayacak)

1 adet orta boy kuru soğan (Dörde bölünmüş)

3 diş sarımsak

Yarım demet taze maydanoz

Çeyrek demet taze kişniş (Aromasını sevmiyorsanız yerine taze nane kullanabilirsiniz)

1'er tatlı kaşığı kimyon, kişniş tozu, karabiber ve tuz

1 çay kaşığı karbonat (Üzerine birkaç damla limon sıkılacak)

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı un veya nohut unu (Kıvamı toparlamak için)

Efsanevi Tahin Sos (Tarator) İçin:

4 yemek kaşığı tahin

2 yemek kaşığı süzme yoğurt (Veganlar için bitkisel yoğurt veya sadece su)

1 diş ezilmiş sarımsak

Çeyrek limonun suyu

Yarım çay bardağı ılık su (Kıvamı açmak için)

Çay kaşığının ucuyla tuz

ADIM ADIM YAPILIŞI

Bir gece önceden ıslattığınız çiğ nohutların suyunu iyice süzün ve mutfak robotuna (rondoya) alın. Üzerine kuru soğan, sarımsak, taze yeşillikler ve baharatları ekleyin.

Robotu aralıklarla çalıştırın. Püre gibi tamamen ezilmiş bir macun değil, ince bulgur veya ıslak kum kıvamında, hafif pütürlü bir harç elde etmelisiniz.

Harcı derin bir kaba alın. Üzerine zeytinyağını, unu ve limonla köpürtülmüş karbonatı ekleyip elinizle iyice yoğurun. Harcın birbirini tutması ve lezzetlerin oturması için üzerini kapatıp buzdolabında en az 30 dakika dinlendirin.

Dinlenen harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve elinizle hafifçe bastırarak köfte şekli (veya yuvarlak top şekli) verin. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklı olarak dizin. Üzerlerine bir fırça yardımıyla hafifçe zeytinyağı sürün.

Önceden ısıtılmış 190°C fırında, falafellerin altı ve üstü nar gibi kızarana kadar (yaklaşık 25-30 dakika) pişirin. Yarı sürede köfteleri ters yüz edebilirsiniz.

Falafeller fırındayken tahin, yoğurt, sarımsak, limon suyu ve tuzu bir kasede çırpın. Suyu azar azar ekleyerek akışkan bir sos elde edin. Fırından çıkan sıcak çıtır falafelleri, hazırladığınız tahin sosuna batırarak veya lavaş arasında bol yeşillikle servis yapın.