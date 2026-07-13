Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sokak lezzetlerinin uzak doğulu yıldızı: Kore usulü soslu çıtır tavuk tarifi...

Sokak lezzetlerinin uzak doğulu yıldızı: Kore usulü soslu çıtır tavuk tarifi...

13.07.2026 19:45:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Sokak lezzetlerinin uzak doğulu yıldızı: Kore usulü soslu çıtır tavuk tarifi...

Kore usulü tavuğun (Dakgangjeong) en büyük sırrı, tavukların çift kızartma tekniğiyle pişirilmesi ve sıcak sosla tavada sadece saniyeler içinde harmanlanıp o yapışkan, parlak dokuya ulaşması. İşte, enfes tarif...

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Uzak Doğu mutfağının tüm dünyayı kasıp kavuran o meşhur sokak lezzetini evdeki malzemelerle hazırlamak mümkün! Dışı mısır nişastasıyla çıtır çıtır kızarmış, içi sulu tavuk parçalarının; tatlı, tuzlu ve hafif acı o efsanevi yapışkan sosla buluştuğu bu tarif, mutfakta yeni maceralar arayanların favorisi olacak.

MALZEMELER

500 gram kemiksiz tavuk but veya göğüs (Küp küp doğranmış)

Yarım su bardağı mısır nişastası

1 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber

Kızartmak için: Sıvı yağ

Yapışkan Kore Sosu İçin:

3 yemek kaşığı soya sosu

2 yemek kaşığı ketçap

1 yemek kaşığı acı biber salçası (Veya orijinal gochujang)

2 yemek kaşığı esmer şeker (Veya bal)

1 yemek kaşığı elma sirkesi

3 diş ezilmiş sarımsak

Üzeri için: Kavrulmuş susam ve ince kıyılmış taze soğan

ADIM ADIM YAPILIŞI

Küp doğranmış tavukları tuz ve karabiberle tatlandırın. Tavukları mısır nişastasına bulayıp fazlasını silkeleyin. (Nişasta, tavukların ekstra çıtır olmasını sağlar).

Derin bir tavada yağı kızdırın. Tavukları altın sarısı olana kadar kızartıp havlu kağıda alın. 5 dakika dinlendirdikten sonra aynı tavukları tekrar kızgın yağa atıp 2-3 dakika daha kızartın. Bu işlem sosun içinde yumuşamalarını engelleyecektir.

Geniş bir tavaya soya sosu, ketçap, biber salçası, şeker, sirke ve ezilmiş sarımsağı alın. Kısık ateşte sos kaynayıp hafifçe ağda kıvamı (yapışkan bir hal) alana kadar 2-3 dakika karıştırın.

Çıtır tavukları kaynayan sosun içine atın. Ocağın altını kapatıp tavukların her tarafı sosla kaplanana kadar hızlıca harmanlayın.

Servis tabağına aldığınız tavukların üzerine bolca kavrulmuş susam ve ince kıyılmış taze soğan serpiştirerek sıcak sıcak servis yapın.

İlgili Konular: #tavuk #Yemek Tarifi #kore mutfağı

İlgili Haberler

Çay saatlerine özel nefis tarif: Yaban mersinli muffin nasıl yapılır?
Çay saatlerine özel nefis tarif: Yaban mersinli muffin nasıl yapılır? Çay saatlerinden kahvaltılara kadar günün her anında keyifle tüketilen yaban mersinli muffin, yumuşak dokusu ve meyveli aromasıyla öne çıkıyor. Peki, yaban mersinli muffin nasıl yapılır? İşte malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları.
Yazın serinleten lezzeti: Yoğurtlu fesleğenli soğuk kabak çorbası tarifi
Yazın serinleten lezzeti: Yoğurtlu fesleğenli soğuk kabak çorbası tarifi Yoğurt, kabak ve fesleğenin uyumuyla hazırlanan bu soğuk çorba, yaz sofralarına hafif ve ferah bir lezzet katıyor. İşte nefis yoğurtlu fesleğenli soğuk kabak çorbası tarifi...
Aromasıyla mest eden lezzet: Vişneli helva tarifi
Aromasıyla mest eden lezzet: Vişneli helva tarifi Vişnenin hafif mayhoş aromasıyla hazırlanan bu helva, klasik tatlı tariflerine farklı ve lezzetli bir dokunuş katıyor. İşte aromasıyla mest eden vişneli helva tarifi...