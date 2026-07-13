Sokak lezzetlerinin uzak doğulu yıldızı: Kore usulü soslu çıtır tavuk tarifi...

Uzak Doğu mutfağının tüm dünyayı kasıp kavuran o meşhur sokak lezzetini evdeki malzemelerle hazırlamak mümkün! Dışı mısır nişastasıyla çıtır çıtır kızarmış, içi sulu tavuk parçalarının; tatlı, tuzlu ve hafif acı o efsanevi yapışkan sosla buluştuğu bu tarif, mutfakta yeni maceralar arayanların favorisi olacak.

MALZEMELER

500 gram kemiksiz tavuk but veya göğüs (Küp küp doğranmış)

Yarım su bardağı mısır nişastası

1 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber

Kızartmak için: Sıvı yağ

Yapışkan Kore Sosu İçin:

3 yemek kaşığı soya sosu

2 yemek kaşığı ketçap

1 yemek kaşığı acı biber salçası (Veya orijinal gochujang)

2 yemek kaşığı esmer şeker (Veya bal)

1 yemek kaşığı elma sirkesi

3 diş ezilmiş sarımsak

Üzeri için: Kavrulmuş susam ve ince kıyılmış taze soğan

ADIM ADIM YAPILIŞI

Küp doğranmış tavukları tuz ve karabiberle tatlandırın. Tavukları mısır nişastasına bulayıp fazlasını silkeleyin. (Nişasta, tavukların ekstra çıtır olmasını sağlar).

Derin bir tavada yağı kızdırın. Tavukları altın sarısı olana kadar kızartıp havlu kağıda alın. 5 dakika dinlendirdikten sonra aynı tavukları tekrar kızgın yağa atıp 2-3 dakika daha kızartın. Bu işlem sosun içinde yumuşamalarını engelleyecektir.

Geniş bir tavaya soya sosu, ketçap, biber salçası, şeker, sirke ve ezilmiş sarımsağı alın. Kısık ateşte sos kaynayıp hafifçe ağda kıvamı (yapışkan bir hal) alana kadar 2-3 dakika karıştırın.

Çıtır tavukları kaynayan sosun içine atın. Ocağın altını kapatıp tavukların her tarafı sosla kaplanana kadar hızlıca harmanlayın.

Servis tabağına aldığınız tavukların üzerine bolca kavrulmuş susam ve ince kıyılmış taze soğan serpiştirerek sıcak sıcak servis yapın.