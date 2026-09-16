Sonbahar sofralarını süsleyen lezzet: Ispanaklı fırın makarna tarifi

Ispanaklı fırın makarna, haşlanan makarnanın soğanla kavrulan ıspanak, beşamel sos ve kaşar peyniriyle buluşturulmasıyla hazırlanıyor. Fırında üzeri kızarana kadar pişirilen bu tarif, yumuşak dokusu ve kremalı lezzetiyle sofralara geliyor. Hazırlaması pratik olan ıspanaklı fırın makarna, doyurucu bir yemek seçeneği arayanlar için ideal bir tarif sunuyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz ıspanaklı fırın makarna tarifi...