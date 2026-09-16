Sonbahar sofralarını süsleyen lezzet: Ispanaklı fırın makarna tarifi

Ispanaklı fırın makarna, haşlanan makarnanın soğanla kavrulan ıspanak, beşamel sos ve kaşar peyniriyle buluşturulmasıyla hazırlanıyor. Fırında üzeri kızarana kadar pişirilen bu tarif, yumuşak dokusu ve kremalı lezzetiyle sofralara geliyor. Hazırlaması pratik olan ıspanaklı fırın makarna, doyurucu bir yemek seçeneği arayanlar için ideal bir tarif sunuyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz ıspanaklı fırın makarna tarifi...
ISPANAKLI FIRIN MAKARNA TARİFİ
Malzemeler
Makarna için:
- 1 paket penne makarna
- 500 gram ıspanak
- 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 adet kuru soğan
- 1/2 çay kaşığı karabiber
- 1 tatlı kaşığı tuz
Beşamel sos için:
- 3 yemek kaşığı un
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 3 su bardağı süt
- 1/2 çay kaşığı muskat rendesi
- 1 tatlı kaşığı tuz
Üzeri için:
- 200 gram rendelenmiş kaşar peyniri
ISPANAKLI FIRIN MAKARNA YAPILIŞI
Öncelikle makarnayı kaynayan tuzlu suda, tamamen yumuşamayacak şekilde haşlayın ve süzün.
Soğanı küp küp doğrayın.
Tavaya sıvı yağı alıp soğanları kavurun.
Doğradığınız ıspanakları tavaya ekleyerek suyunu çekene kadar kavurun.
Tuz ve karabiberle tatlandırıp ocaktan alın.
Beşamel sos için tereyağını tencereye alın.
Unu ekleyip unun kokusu çıkana kadar kavurun.
Sütü, muskat rendesini ve tuzu ekleyin.
Bir çırpıcıyla sürekli karıştırarak sos koyulaşana kadar pişirin.
Haşlanan makarnayı geniş bir kaba alın.
Kavrulan ıspanakları ekleyip karıştırın.
Beşamel sosun ve rendelenmiş kaşarın yarısını da ilave ederek tüm malzemeleri harmanlayın.
Fırın kabını hafifçe yağlayın ve makarnalı karışımı kaba aktarın.
Üzerini eşit şekilde düzeltin.
Kalan beşamel sosu makarnanın üzerine yayın ve kalan kaşar peynirini serpiştirin.
Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, üzeri güzelce kızarana kadar pişirin.
Fırından çıkardıktan sonra ilk sıcaklığının geçmesi için birkaç dakika bekletin.
Dilimleyerek sıcak servis edin.
Afiyet olsun!