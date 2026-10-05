Sonbaharın en farklı lezzet: Fırında balkabağı mücveri tarifi

Bal kabağı mücveri, ana yemeklerin yanında ya da yoğurt eşliğinde tek başına servis edilebiliyor. Bal kabağı, yumurta, lor peyniri ve sebzelerle hazırlanan bu pratik tarifin malzemeleri ve yapılışı merak ediliyor. İşte nefis fırında balkabağı mücveri tarifi...