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Sonbaharın en farklı lezzet: Fırında balkabağı mücveri tarifi
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Sonbaharın en farklı lezzet: Fırında balkabağı mücveri tarifi

5.10.2026 10:55:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Sonbaharın en farklı lezzet: Fırında balkabağı mücveri tarifi

Bal kabağını farklı bir lezzetle sofraya taşımak isteyenler için fırında bal kabağı mücveri tarifi, hafif ve pratik bir seçenek sunuyor.

Sonbaharın en farklı lezzet: Fırında balkabağı mücveri tarifi

Bal kabağı mücveri, ana yemeklerin yanında ya da yoğurt eşliğinde tek başına servis edilebiliyor. Bal kabağı, yumurta, lor peyniri ve sebzelerle hazırlanan bu pratik tarifin malzemeleri ve yapılışı merak ediliyor. İşte nefis fırında balkabağı mücveri tarifi...

Sonbaharın en farklı lezzet: Fırında balkabağı mücveri tarifi

FIRINDA BALKABAĞI MÜCVERİ TARİFİ

Malzemeler:

  • 600 gram bal kabağı
  • 1 adet yumurta
  • 3 yemek kaşığı lor peyniri
  • 1 yemek kaşığı un
  • 6 dal dereotu
  • 3 adet taze soğanın yeşil kısımları
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı rendelenmiş muskat cevizi
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı tuz

FIRINDA BALKABAĞI MÜCVERİ YAPILIŞI

Öncelikle bal kabağının kabuklarını temizleyin ve rendeleyin. 

Dereotu yapraklarını ve taze soğanların yeşil kısımlarını ince ince doğrayın. 

Bal kabağı, dereotu ve taze soğanı bir karıştırma kabına alın.

Yumurta, lor peyniri, un, zeytinyağı, rendelenmiş muskat cevizi, karabiber ve tuzu ekleyip tüm malzemeleri güzelce karıştırın.

Yağlı kağıt serdiğiniz kelepçeli kek kalıbına karışımı aktarın ve yüzeyini düzeltin. 

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 30-35 dakika pişirin.

Fırından çıkardıktan sonra yaklaşık 5 dakika dinlendirin. 

Dilimleyip yoğurt eşliğinde servis edin.

Afiyet olsun!

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